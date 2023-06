'NEZAHVALNIČE, SAMO GLEDAŠ INTERES!' Jelena Batos urnisala Necu Lazića: Mami sam ti slala pare, plaćala ti putovanja i hotele!

Samo nekoliko dana nakon što je Nenad Lazić Neca napustio šestu sezonu "Zadruge", stavljena je tačka na njegovo dve godine dugo prijateljstvom sa takođe bivšom učesnicom Jelenom Batos, koju je upoznao u četvrtoj sezoni.

Sinoć je više o tome govorio u emisiji "Narod pita", a svoju stranu priče iznela i ona, budući da je slala poruke voditelju Darku Tanasijeviću. I dok on tvrdi da je Jelena "rijaliti fanatik" i da je htela da ga okrene protiv Ane Ćurčić, Jelena Neci zamera što joj se nije javio posle "Zadruge" da je pita šta mu nije bilo jasno, već ju je napao u lajvu. Takođe, postavlja se pitanje na šta je utrošeno 200 evra koje je Jelena poslala Necinoj mami Julijani Lazić, a sada je, posle noćašnje emisije, Jelena Batos iznela nove detalje.

- Neca me je javno optužio i nije pitao da li je to istina, nego mi je u svom lajvu poslao govornu poruku pred svima:"Jelena, jako je ružno što si htela da vodiš moj profil da bi vodila kampanje protiv Ane Ćurčić", na šta sam ja iznela dokaz - prepiske, gde me njegova mama moli da vodim profil, a ja je odbijam jer nemam vremena za to - objasnila je Jelena na Instagramu.

Mnogi su je na društvenim mrežama napali jer je obelodanila da je pozajmila novac Necinoj mami.

A za pare sam iznela jer je njegova mama rekla u lajvu da ništa nisam poslala i da ona nije htela ništa, ali da sam ja insistirala! I onda sam iznela dokaz da to nije istina i objavila prepiske, gde ona nije imala pare za torte i trebala da uzajmi od nekoga, na šta sam ja rekla da to neću dopustiti jer mi je on prijatelj! A ja da sam osoba kakvom me on predstavlja sada, ja mu nikada ne bih platila putovanje i hotel za kopaonik kada su ga svi ličnovali i nikog nije imao nakon "Zadruge 4"! Kada je bio u teškoj depresiji! Neca je jedno nezahvalno i bezobrazno stvorenje koje gleda samo svoje d*pe kada ide njemu u korist! Koja sam ja ovca - zaključila je Jelena.

Na kraju, dodala je:

- Kada je izašao nije me nazvao, ako sam mu već prijatelj, nego prvo obraćanje meni je bilo preko lajva sa drugima i optužbe zbog stvari koje je čuo, a ne video svojim očima. Osuo je paljbu po meni! A isto tako kada je izašao dobio je sve dokaze vezano za Anu kako ga ogovara, nije reagovao na to. Šta vam to kaže? Mene, ko je bio tu uz njega dve godine privatno je ispljuvao javno zbog stvari koje je "čuo" a ne video dokaz, a za stvari koje je video svojim očima, na to ćuti. To je tipično gledanje interesa, što dovodi naše dve godine prijateljstva u pitanje, da je samo interes bio u pitanju. Takvi ljudi mi nisu potrebni u životu i pljunula bih samu sebe u facu da sam ikada žalila to dete i bila tu za njega

Autor: pink.rs