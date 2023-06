Nenad Neca Lazić, superfinalista "Zadruge 6", posvađao se po izlasku iz rijalitija sa Jelenom Batos, bivšom zadrugarkom. U sve je upletena njegova majka Julijana, koja je od Jelene primila 200 evra, oko kojih se sada spore - zadrugarova majka kaže da ju je Batos optužila da je kockarka, te da je prokockala novac, a da je novčanu pomoć slala ne zbog prijateljske ljubavi, već zarad višeg cilja.

- Meni se javljala sve vreme, žena mi je dosađivala i rekla da bi ona mogla da preuzme vođenje Necinog Instagrama, da kao nema vremena, ali bi to uradila i rekla mi je da tražim od tog Necinog druga, kojem je poverio vođenje profila, šifru, da bi ona vodila i pisala o Ani Ćurčić, ja sam rekla da to mene ne zanima, da su to Necini stavovi i da ne može ona da svoje stavove o njoj objavljuje i na Necinom profilu - priča Julijana za Pink.rs i nastavlja:

- Ona je meni konstantno dosađivala kako ja mogu da podržavam Anu, rekla sam joj:"Jelena, pa je l mogu ja da uđem unutra da kažem Neci da se skloni od Ane?!". Kad god je bila neka proslava, javljala se da šalje Neci i Peci, rekla sam uvek da je to njena dobra volja. Svi drugi, koji su slali, slali su direktno u Šimanovce. Jelena me je konstantno zvala da ja pišem čestitke u njeno ime, da u šiframa pišem u svojim čestitkama da se skloni od Ane, pričala mi je da je Ana ovakva, onakva... Pet puta mi je rekla da neće više da šalje, rekla sam joj:"Ne moraš, ja imam". Zadrugarima su bile unete samo čestitke porodica, ona se tu iznervirala.

Kada je bio rođendan, opet mi je rekla da Neci napišem u šiframa da se skloni od Ane:"Napiši, poslaću ti koliko treba", rekla sam da mi ne treba ništa. Imam i ja prepiske, ona ima dva lažna profila! Ona meni nije poslala 200 evra, poslao mi je neki Dejan, Dragan, nemam pojma ko je. Da li je ona ili taj neko... Njeno ime nije - kaže Juca, a na naše pitanje da li joj je možda poslala novac preko muža, ona kaže:

Koliko ja znam, ona nema muža! Ona mi je konstantno pričala:"Poslaću vam, poslaću vam", rekla sam da imam, moj muž je radio, imala sam, skupila.

Jelena je izmislila da sam ja kockarka, pošto je Ana Ćurčić, pa da budem i ja! Ona ne može da bude veći prijatelj mom detetu nego što sam mu ja majka! Ja ću njoj, evo, 200 evra poslati pothitno! Jelena Batos želi da bude u žiži javnosti, kao što je radila sa Ša! Kada je gostovala na RED-u kod Sanje Stanković, zvala me je da ja zovem emisiju, da je pohvalim. Je l' je ona normalna?! Ništa ni od koga nisam tražila. Ako je prijatelj Neci, mogla je od srca nešto da uradi, a ne ovako, tada mi je rekla:"Poslaću vam ja". Samo je tražila da se oglašava! Rekla je:"Kakva Necina i Pecina majka, baš me briga što je ona bolesna", dosađivala mi je sve vreme dok sam bila u bolnici. Nisam mogla da dišem od te žene, ona je fanatik koliko mrzi Anu! Fanatik rijalitija, blati Anu, a to mene ne zanima! Šta ta žena hoće?! Sad me pravi kockarkom zbog pišljivih 200 evra. Sram je bilo! Pustiću sve njene glasovne poruke, šta je sve od mene zahtevala! Blam je što Jelena ovako priča. A tek šta ja imam za nju! Kad budem sve pustila, ima da se ućuti momentalno! Bolje da brine o svom detetu, muža i nema! Nego 24 sata vodi brigu o Ani Ćurčić! Ja je samo čekam... Da mene naziva kockarkom?! Sram je bilo, briga ju je što sam operisana, tek izašla iz bolnice. I to je prijatelj Neci, za 200 evra?! Vratiću joj sve to, rođendan je plaćen 1500 evra! Nek ide, pa nek se raspravlja sa Anom Ćurčić koliko hoće - rekla je Julijana za Pink.rs.

