Bivša zadrugara Jelena Batos, najavila je tužbu protiv majke Nece i Pece Lazića, Julijane Juce Veljković, zbog, kako je istakla, kleveti i laži na njen račun.

Celokupna "hajka" krenula je kada je počela priča o tome gde je završilo 200 evra koje je Jelena poslala Necinoj mami za poklone, za njegov i Pecin rođendan. Julijana kaže da ju je Batos nazvala kockarkom, a s druge strane ona je nju optužila da je "rijaliti fanatik" koja je preko Nece želela da uništi Anu Ćurčić, o kojoj ima loše mišljenje.

Nakon najave tužbe, stupili smo u kontakt sa Julijanom, koja je za Pink.rs istakla da će vratiti tih 200 evra i da ukoliko Jelena nastavi sa oglašavanjima, da će ona da je tuži.

Pošto je ona bila uznemirena i potrešena, a da li sam ja bila potrešena i uznemirena zbog onoga što je izgovorila za mene i mog sina? Pošto će ona mene da tuži, slobodno neka me tuži, ja njoj ništa nisam uzela, ona je dobrovoljno poslala. Naljutiće se naravno jer nije na profilu kačeno da se blati Ana Ćurčić. Ko je ta Jelena Batos?! Nego je dobila sada medije preko tih 200 evra i mene naziva kockarkom. Sram je bilo! Drugo, sina mi naziva sina koristoljubivim, a ja imam dokaze gde me je non stop napadala. Poslednji put sam se sada oglasila i čekam tu tužbu. Kada sam je pitala: "Jelena, je l' ti ja nešto dugujem, da ti vratim?", ona je rekla: "Ne", a da sam ja kockarka, bolesna žena, neka dokaže! Za šta ja da je tužim?! Vezano za šta će ona mene da tuži?! Ja ću da joj vratim, a ona će da mi dokaže gde sam ja prokockala. Naravno da ću da joj vratim pare, ali neću s njom da imam kontakt. Ona je mene razbolela što 24/7 izbacuje storije za Anu, pa je htela i na Necin. Da je Necin prijatelj, ako si dala s voljom, treba da te bude sramota, ona je htela samo da bude u medijima - pričala je Julijana vidno potrešena i u jednom dahu, dodavši:

- Prvo, ona je Necu vodila na odmor na Kopaonik, smestila ga je u barakama te večeri, tri kilometara je putovao do nje, a moj sin je imao novac. I onda sam mu ja rekla: "Da li si ti normalan?". Nemoj da me dira, novac ću da joj vratim. Pokazala sam Neci poruke kako me je napadala, ja sam od mog novca spremila poklone. Što sam ja spremila Zorici, Bilalu i Ani poklone? Ja sam to spremila od mog novca...Od Jece su bile torte, iako sam ja torte rezervisala i platila. Naravno da je taj novac tamo završio. Ja ću njoj to pothitno da vratim, ne znam gde mi je cedulja, naćiću je! Nudila mi je svaki put i kad je bilo za slavu, rekla sam da mi ne treba. Naravno da sam te pare potrošila Necu, nisam sigurno na sebe, bolesna žena, ne znam ni šta je kockarnica. Može da se oglašava koliko hoće, sada svako njeno oglašavanje, ja ću nju da tužim! Šta će ona da postigne sa tom tužbom od 200 evra?! Neka lupa šta hoće. Šta ispada, da sam kockarka?! Neca će sada da se ljuti, video je sve, rekao mu je dečko što vodi profil. Toliko je spustio glavu, a to mu je prijatelj?! Sram je bilo, ja sam Julijana Juca Veljković, a šta je ona?! Neću da je vređam, ovo je poslednje oglašavanje, a joj u roku od dva dana šaljem novac. Mene nije strah njene tužbe! Ša se jedva izvukao od nje, koji je i ne zna, kao da mi je poslala 2.000 evra, neka mi dokaž gde sam kockala! - zaključila je Julijana za Pink.rs.

Autor: N.Ž.