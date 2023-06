Porodica je uvek uz nju!

Majka bivših učesnika najgledanijeg rijaliti šou programa u regionu "Zadruga", Nenada Nece i Predraga Pece Lazića je u žiži javnosti otkako ju je Jelena Batos optužila da je 200 eura koje je poslala za organizovanje proslave rođendana blizanacima prokockala u kazinu.

Lazići i Batos danima vode medijski rat i iznose dokaze kojima optužuju jedni druge da lažu, a otišli su toliko daleko da će se pozabaviti tužbama. Neca je u gostovanju u emisji "Narod pita" porekao da je Julijana prokockala pomenutu sumu novca, dok se Peca sve do sad nije oglašavo.

Ipak, i on je odlučio da pruži svojoj mami podršku putem svog Instagram profila na kom je podelio fotografiju sa njom na stori uz reči podrške.

- Mama moja najjača. By the way: ovo je forma dok sam trenirao - napisao je u opisu slike uz emotikon koji se smeje.

Peca je sa svojim pratiocima podelio fotografiju u uskoj plavoj košulji u periodu dok je aktivno trenirao, a porukom svima stavio doznanja da njegovu mamu čuva neko mnogo jak.

Autor: M. M.