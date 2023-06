OSVANULA ŠOKANTNA PORUKA NA VRATIMA POKOJNOG SAŠE VIDIĆA! Katanac na bravi i dalje stoji, a OVE reči RAZARAJU dušu!

Saša Vidić iznenada je preminuo pre skoro dva meseca, a mnogi još ne mogu da poveruju da poznati modni kreator i stilista više nije među živima.

Među njima su i njegove komšije sa Novog Beograda, gde smo se uputili kako bismo proverili šta se danas dešava s njegovim stanom i lokalom, gde je provodio najviše vremena. Odmah po dolasku u Blok 63, ispred ulaza u njegov stan, prizor je i dalje pretužan, kao i kada se saznalo da je Vidić preminuo u aprilu u KBC "Bežanijska kosa".

Na prozorima spuštene roletne, u uglu terase postavljen jastuk za njegovog psa, kog je mnogo voleo. Na rešetkama ulaza i dalje se nalazi Vidićeva umrlica, a na sušilici za veš bio je raširen i čaršav. Tu je i flašica "koka-kole", koja se nalazila tu i kada je on umro, ali i opomena pred utuženje zbog neplaćenih računa jednom kablovskom operateru.

Posebno nam je pažnju privukla i crna mačka, koja je stajala ispred ulaza u stan i gledala u pravcu umrlice.

Tu smo sreli i Sašinu komšinicu, koja nam je rekla šta se sve izdešavalo u stanu nakon kreatorove smrti.

- Još ne možemo da poverujemo da našeg Saleta više nema. Evo, sad će dva meseca. Mene jeza uhvati kad prođem ovde pored ulaza. Iz stana dopire neki neprijatni miris. Videla sam otkad je umro da je dva puta dolazila neka žena, rekli su mi da mu je to sestra. Ona je to malo otvorila, iznela neki veš, ali unutra nema ničega. Položili su i urnu s njegovim pepelom... Tuga.. Kažu da je tri dana ležao polumrtav na podu sobe. Tu je i ta njegova flašica "koka-kole", koju je otvorio a nije je završio. Ne znam što to nisu bacili - istakla je komšinica.

Nakon posete stanu, medijska ekipa uputila se i ka ateljeu pokojnog Vidića, koji se nalazi nekih desetak minuta hoda odatle.

Tamo smo na vratima zaključanog lokala naišli na cedulju s misterioznom porukom upućenu Saši, koja je očigledno tu ostavljena nedavno.

Reči na poruci ukazuju na to da ju je napisala neka osoba bliska pokojniku, a koja još ne može da se pomiri s tim da on više nije među živima.

- Sale moj, zašto? Nije bio takav dogovor! Dužan si mi! - pisalo je na misterioznoj poruci, za koju niko od komšija nije znao da nam kaže ni ko, niti kada ju je ostavio na vratima ateljea u kom je godinama stvarao Vidić.

Podsetimo, Saša je iznenada preminuo od sepse 24. aprila, a kremiran je tri dana kasnije na Novom groblju u Beogradu.

