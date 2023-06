Vest koja je šokirala domaću javnost, a i šire, je ta da je kuma Milena Kačavenda "zavrnula" fanove za novac, proširila se brzinom munje.

Takođe, Anino gostovanje u "Narod pita" unelo je nemir i nesigurnost u to da li su one kume ili ne, time što je javno otkrila da je Milena dosta stvari koje je iznosila dok je ona boravila u Beloj kući, slagala.

Milena Kačavenda, uključila se uživo na društvenoj mreži instagram, te je tom prilikom odgovorila na optužbe da je krala novac od fanova, pa se osvrnula i na ovo Anino gostovanje. Na samom startu je istakla da su Ana i njena prva velika ljubav, Aca Bulić, zahtevali od nje da obriše jedan od lajvova u kom, kako ona smatra, ništa nije ružno, niti lažno izrekla.

Prethodni lajv koji sam sačuvala, pre nego što sam ga objavila, ja sam ga opet pregledala, jer umem i ja nekada da se zanesem. U tom lajvu je sve bilo kako treba, međutim sam ga na zahtev Ane i Ace Bulića obrisala. Ne bih o tome, to je prvi i poslednji lajv koji će biti obrisan sa mog instagram profila - istakla je ona, a onda je objasnila zbog čega je ovaj lajv nazvala "Armagedon":

- Ovaj lajv sam nazvala "armagednon" i zašto sama protiv svih, zato što vidite da sam stvarno sama protiv svih. Bila sam četiri i po meseca u ime moje drugarice, u lajvu sam sada u svoje ime. Piše se o tome da je kuma pokrala novac i neke poklone koji su Ani slati, a do nje nikada nisu došli. Prvo, krađa novca i poklona i nekoliko Aninih izjava, o tome ću govoriti. Krenuću od početka. Želim da napomenem da je moj instagram profil moja lična karta i moja stvar, postojao je samo za moje ime i delo i moj privatni biznis. Apsolutno nije Anin fan pejdž stranica, niti sam ja bila Anin PR, niti menadžer, niti otvorena stranica kao njena podrška. Zašto se ovaj lajv zove "Armagedon"? Zato što mi je preko glave da danima pratim kako niko ne demantuje ono što se piše i priča o meni. Vratiću se na pitanje koje je i Ani bilo postavljeno, a to je: "Zašto sam ja kuma nacionale?". Moram da podsetim, ja sebe nisam tako nazvala, tako su me ljudi nazvali. Što se tiče moje popularnosti, istina jeste da moj britki jezik i ono što ja jesam ne bi bilo eksponirano u javnosti da nije bilo Aninog ulaska u "Zadrugu". Sve što sam uradila u odbranu moje drugarice, uradila sam samo zato što sam tako htela i na njen zahtev, a ne samoinicijativno - istakla je Milena.

Kako je nastavila sa pričom, osvrnula se na formiranje samih fan grupa svoje dugogodišnje prijateljice, za koje se pričalo da je ona oformila, što je ovim putem demantovala.

Ja sam, da podsetim, dana kada je bilo najavljeno finale, rekla da se sa "Zadrugom" opraštam. Ne dozvoljavaju mi. Nisam želela da se uključujem u ove priče nadalje, pogotovo što sam napomenula da će Ana biti napolju i moćićete nju da pitate...Imamo Anu koja izlazi u finalu sa osvojenim drugim mestom, što nije nimalo mala stvar. Da nije bilo mene, ne bi bilo Ace Bulića i ne bi Ana osvojila ni 46.mesto. Za sve njene kontradiktornosti sam se lavovski borila spolja. Ana od trenutka izlaska demantuje me, sasvim je legitimno i u redu da se ne slaže sa svojim izjavama, da sam bila ostrašćena da ostavi Zvezdana, jesam. Da sam preterala, možda jesam. Ana je rekla da gomila stvari koju sam rekla nisu tačne, u "Narod pita" kada ju je Šopićka pitala da li postoje još stvari koje je kuma Milena rekla da su neistinite, ona je rekla da postoje. Ja sam bila drug do koske, sebe izložila javnosti, javnim napadima, stupila u konflikte sa ljudima koje ne poznajem, a isto tako izložila svoju decu, majku i porodicu da smo na ulici manje više prepoznatljivi. Za sve što sam rekla pogrešno ili neistinito, za to ću zakonski da odgovaram. Od Aninog ulaska, ništa nije bilo pripremljeno. Fan stranice su se pojavile same. Pojavila se grupa "Feniksi", za koje sam čula da naplaćuju novac u Anino ime na tiktoku. Ja sam s tim ljudima kontaktirala, ne poznajem ih, nisam bila uključena. Nemam ništa s tim ljudima, niti sam protivpravnu imovnisku korist, poklone, pare, primila u životu. Nikada, nijedan! Ono što jesam, jesam - rekla je Kačavenda, te je dodala:

- Jednog dana su me pozvali Aca i Anina ćerka, mi smo se videli u restoranu. Objašnjeno mi je da su "Feniksi" prevaranti, da naplaćuju novac u Anino ime, ja sam sve to blokirala i isključila se. Nakon toga, formira se grupa "Lavice", mene uključuju u grupu koja se zove "Dogovor" gde žene šalju klipove, gde se ja uključujem jednom u dva, tri, četiri ili pet dana. Grupa "Lavice", tu je jedna gospođica o kojoj ću danas da pričam, Hristina iz Bujanovca, koja je admin koja je vodila stranicu i koja je za to bila plaćena, plaćao je gospodin Bulić. Nikada ništa nisam imala sa tom grupom. U jednom momentu su se okrenule protiv mene, počele su da me pljuju, da me ogovaraju, da se mešaju u moj odabir haljine za Anino finalno veče, da meni spremaju govore šta ja treba da kažem, da me osuđuju što sam javno u emisiji rekla da gospodin Bulić ima nevenčanu suprugu kod kuće, jer to šteti Ani. I tako se ta gospođica Hristina okreće protiv mene. Mene žene pred finale izbacuju iz grupe, pokušam da pošaljem poruku, ono nije omogućeno. Kontaktiram Acu Bulića i pitam. Šta se dešava?! Gospođica Hristina kaže da se ne slaže sa mojim odabirom haljine, pa u međuvremenu Ana kaže da hoće over sajz odelo - rekla je ona.

Kako kaže, doživela je neprijatnu situaciju na superfinalnoj noći, kada je shvatila da pevačica Ivana Šašić neprestano zove bivšeg zadrugara, a inače Aninog brata, Baneta Đokića, kako bi preneli Zorici Marković da ju je ona "pljuvala".

- Bane Đokić sedi pored mene na finalnoj večeri, ja dobijam skrinšot gde dotična Hristina, admin grupe, priča da sačekaju da Ana izađe, pa će kao napasti kumu. Ivana Šašić ga uporno zove telefonom i uporno žele da prenesu Zorici Marković kako sam je pljuvala. Ja sam je dočekala sa njenom porodicom, objasnila da sam je na početku pljuvala i zašto i da sam se na Pink televiziji i na RED televiziji javno izvinila kada je stala uz Anu. Što se tiče Aninog plasmana, mislim da sam zaslužila bar jedno: "Hvala" koje nisam dobila, Aca Bulić i konkretno gospođa Zorica Marković. Ja sam spolja, za neke stvari koje sam izgovorila, kad sam rekla da je linja, ja sam pokušala da opeglam, razjasnim i objasnim, ali mi je i to zamerila. Ja sam se nekoliko puta obratila Aci Buliću, on je neko za koga je Hristina govorila da je ona desna ruka Ace Bulića. Svaki put sam dobila uverenje od Ace da Hristina ne radi meni iza leđa i protiv mene, a iz skrinšotova se videlo da je Aca u grupi...Prva stvar koju sam sa Anom razgovarala kada sam došla u njen stan, bila je ta, a prva stvar koju mi je rekla bila je: "Uplata iz Švajcarske". Kada se skontalo da grupa "Feniksi" naplaćuje novac u Anino ime, ja sam zamoljena od Hristine da stavim stori gde ću da ljude zamolim da ukoliko neko želi da pokloni Ani novac, učini direktno kod mene, kako bih ja to prosledila njenoj deci. Anina ćerka me je odmah pozvala i rekla da sam izašla u novinama kako prosim i zamolila da skinem taj stori, što sam i učinila - rekla je ona.

Pokrenula se i tema čuvene uplate iz Švajcarske, te je Milena ovom prilikom iznela svoju stranu priče.

Gospođa iz Švajcarske, gospođa se prvo javila meni jer je želela da pošalje 3.000 franaka za glasačke kartice za Anu i da pošalje 10.000 franaka Ani. Ja sam je preusmerila na lavice, jer nije moj posao da ćaskam sa fanovima i tako dalje. Prvo što me je Ana pitala: "Meni je Hristina rekla da si ti uzela 1.000 franaka". Ja sam tu ženu preusmerila, Aca se čuo sa njom, svi osim mene, ja nikada. Nije bila tema hiljadu, nego tri hiljade franaka i to je trebala da pošalje iz dva ili tri puta, a šta se s tim desilo, ja se nikada bavila nisam. Kada je Hristina pokušala da se uvuče u du*e Aci Buliću, pa isto tako i Ani Ćurčić, oočigledno ostrašćeni fan. Obrnula se protiv mene, a ne zna s kim ima posla. Ovo je moj demant da sam ikakav novac zaradila, poklone dobila i tako dalje - otkrila je Kačavenda.

Za sam kraj, šokirala je sve kada je rekla da je doživela veće poštovanje od Zvezdana Slavnića, nego od Ane.

- Idemo dalje, sada ćemo da se vratimo na priču "Narod pita". Ana je na pitanje: "Da li ste kume?", imala je dramsku pauzu od 20 sekundi i rekla je: "preskočite pitanje". Evo ja ću javno da kažem, nismo kume, nismo nikad ni bile! Broj dva, da li je Milena preterala sa svojim izjavama, jeste, Milena je bila ostrašćena u odbrani svoje drugarice u želji da se reši zloostavljača, ali mogu da kažem da sam najviše preterala u ratu sa porodicom Slavnić, jer sam ih vređala, a moram da priznam da me je Zvezdan Slavnić ispoštovao više nego Ana Ćurčić. Više puta sam navela da mi nikada nije uputio ružnu reč, kada su ga pitali: "Ko je ta kuma Milena Kačavenda?", on je rekao pod pretpostavkom zbog Ane, rekao je da ne zna i da je tu bio da joj pomogne kada joj je muž bio na koledžu. I na tome moram da se zahvalim. Ja sa tim čovekom, lično i personalno, kao Milena Kačavenda, nijednu ružnu reč razmenila nisam. Od Aninog izlaska nisam dobila nijedno hvala, nisam ga iskreno ni očekivala. Nisam imala kontrolu na tim ljudima nepoznatim iz tih fan grupa. Pre nevremena sam dobila skrinšot gde dotična Hristina, admin grupe, kaže: "Sačekajte da samo Ana izađe, pa ćemo napasti kumu". Hristina je kao admin grupe dobila Anin telefon, Anin tablet, to su poslali Aca i Anina ćerka, nemam veze s tim, gde ona kaže u privatnim porukama da su kod mene tablet i telefon i ako želi, može kumu da sahrani. Za sve što bude od ovog trenutka, pa na dalje, pokušala da zloupotrebi iz Aninog telefona ili tableta, jer Ana i ja imamo prepiske od 2016.godine do dana današnjeg, biće joj poslednji put da će bilo gde staviti svoju brnjicu, jer ću joj se us*ati u život. Ja sam sa Anom razgovarala, ja sam tražila da kada podnese tužbu sajber kriminalu koji u roku od sedam do deset dana, da se prvo moje ime stavi na spisak - kazala je Milena, te je nastavila:

Milena Kačavenda, Ana Ćurčić Instagram.com

Sajber kriminal će naći sve poštanske uplatnice iz Crne gore i Hrvatske, ja nisam prvog dana bila spremna, tako da nisam znala u datom trenutku, znala sam da je jedna uplata bila iz Turske, Engleske, Crne Gore...Sve uplatnice su kod mene i stoje na jednom mestu, jedan dinar upi**ni nije završio u mom džepu, niti kod mene u tašni. Ukupna vrednost uplata Aninih koje sam ja primila je 43.000 dinara, slagaću vas. Ako je neko sumnjao da bih to uzela svojoj drugarici koja u rijalitiju vodi borbu, a ja napolju, neka kaže. Do sada nikada ništa lagala nisam i nikoga nisam izdala, ali posle ovoga lajva hoću. Zašto mi sve ovo pričamo?! Zato što Ana nije kao moja drugarica ustala i rekla: "Neću da razgovaram o tome, kakva Milena, kakve pare", nego je rekla: "Zaista ne znam, nikakve uplate nisam primila, videću sa kumom Milenom u četiri zida". U 4 zida možeš da kažeš šta hoćeš, ali si javno morala da me kažeš da me godinama poznaješ i da znaš da u životu na račun tvog života i onoga kroz šta si prolazila, za šta sam te ja krvnički branila, ne bih uzela ni jedan upi**ni dinar. Posle Aninog izlaska, pojedini su me kontaktirali da mi kažu da kada su hteli Ani da kažu da se držimo zajedno, da ostanemo drugarice i da me ne napušta, svi su mi se žalili da su blokirani. Naša slika zajednička je okačena juče, nakon moje objave da ću napraviti lajv, iza svake svoje reči stojim glavom i bradom. Kako je izašla, počeli su da joj pune glavu, malo je bilo pet sati da kad smo se videle da razmenimo sve što se dešavalo u četiri meseca. Imamo ovako gde Ana nije pozivala da ja stvari iznesem javno, imate na jutjub kanalu gde jasno zove da kažu gde sam bila, šta sam prolazila, gde sam se krila, kako me je zloostavljao...Ja sam rekla šta sam rekla, druge drugarice nisu želele da se uključe. Posle četiri ipo meseca, Bilja ta velika drugarica, čim je Ana ušla u kuću došla da izogovara Anu kod mene, nije se pojavljivala. Zamolila sam je da ode kod Sanje Marinković u "Magazin In" i da kaže sve, rekla mi je da joj ne pada na pamet da se blamira, jer će ova iovako da se pomiri sa Slavnićem - rekla je Milena u lajvu na Instagramu.

Autor: N.Ž.