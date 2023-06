'ZASLUŽILA SAM TAKVOG ČOVEKA' Nadica Ademov progovorila o dečku MILIONERU: Ne moram da mislim za budućnost, on misli!

Pevačica Nadica Ademov nedavno je podelila vest da je u drugom stanju. Ona je već duže vreme u srećnoj vezi sa bogatim biznismenom, a iako retko otkriva detalje iz privatnog života, sada je odlučila da progovori o njihovoj ljubavi.

Nadica će se početkom novembra ostvariti u ulozi majke, te su ona i njen partner odložili venčanje, a još uvek nisu odlučili ni u kojoj zemlji će biti njihov dom, s obzirom na to da on živi u Berlinu, a ona u Beogradu.

– To još uvek nismo odlučili, ali pričamo na tu temu često, pa ćemo uskoro i to znati – rekla je Nadica za "Grand", ali je otkrila da se ne priprema za preseljenje u Nemačku, s obzirom na to da nije počela ni da uči jezik.

– Ne! To mi je i najveći problem, ali kada nekoga voliš učinićeš sve da to bude kako treba – istakla je ona.

Bogatstvo njenog izabranika česta je tema u javnosti, te je pevačica odlučila da progovori na tu temu.

– Hvala Bogu da imam čoveka za koga ne moram da mislim za budućnost, nego on misli za budućnost, ne samo finansijski nego celokupno. Mislim da sam takvog čoveka zaslužila, toliko sam godina radila i namučila se da mi je Bog poslao čoveka na kome sam zahvalna – priznala je Nadica.

Autor: M.K.