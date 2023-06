Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Nakon završene operacije, doktor govori Zdravku da su naredna 24 časa kritična i da, ako Andrija preživi naredna 24 časa, da su šanse 50-50 da će preživeti. Ova informacija razara Zdravka. Da li će Andrija uspeti da se izbori?

Balša pokušava da utešti Doru koja je očajna, i govori joj da će zbog Andrije dovesti najbolje stručnjake ili će ga poslati u inostranstvo na lečenje jer toliko duguje i njegovoj majci, i Dori, ali i svom unučetu. Da li će ove Balšine reči doneti Dori mir?

Švrća i Vanja ulaze u sukob, nakon što on pokuša da je osvesti kada je u pitanju Feđa. Švrća za njegovo ponašanje krivi njegovu bivšu suprugu i pita ga šta mu je to uradila jer više nije isti čovek, njen brat koji stoji uvek uz nju. Vanja joj govori da baš zato što stoji uz nju, pokušava da je urazumi. Da li će Švrća popustiti ili je došlo do raskola između brata i sestre?

Lala hvali Balšu za ponašanje u situaciji sa Dorom i podršku koju joj je pružio, a Balša joj govori da su nekad ti komplimenti među njima bili uobičajeni, na šta mu Lala kaže da se mnogo toga dogodilo u međuvremenu. Da li Lala i Balša mogu da povrate svoj nekadašnji odnos?

Kosara dolazi kod Dore u sobu, ali ne da bi je napala kao što je Dora pomislila, već da joj kaže da jedva čeka da rodi to dete i da je moli, kao što nikog nije molila, da joj ne padne na pamet da abortira. Zbog čega je Kosara promenila mišljenje?

Uglješa upozorava Gloriju da ne pokušava da obrlati nejgovog čoveka od poverenja, ne znajući da je ona to već uspela. Da li će mu Glorija priznati sve?

Svetozar pokušava da ima romantično veče sa Verom, ali ga ona odbija što u njemu izaziva revolt. Šta će Svetozar uraditi?

Lala dobija anonimno pismo i šokantnu informaciju koja će iz temelja potresti porodicu Doder. Šta je saznala Lala?

Autor: M.Đ.