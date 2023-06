OVO SU NAJVEĆA ESTRADNA PRIJATELJSTVA: Njihove odnose još niko nije uspeo da poljulja, a oni su se i OKUMILI! (FOTO)

Iskrena estradna prijateljstva su zaista retkost u današnje vreme, kada se uglavnom sve svodi na druženje iz interesa.

Često čitamo o tome koliko netrpeljivosti i “zle krvi” ima među kolegama na estradi, a naročito kada su žene u pitanju. Ipak, postoje i oni koje veže neraskidivo prijateljstvo, a za neke od njih nikada ne bismo mogli da pretpostavimo da se privatno druže.

1. ZLATA PETROVIĆ I GOCA BOŽINOVSKA

Goca Božinovska i Zlata Petrović godinama neguju svoje prijateljstvo i gotovo su nerazdvojne, a u prilog tome ide izjava Goce da bi njena drugarica bila spremna da zbog nje prikrije i zločin koji je ona počinila.

- Zlata i ja bismo ubile jedna za drugu. Ta žena je bila moj anđeo-čuvar u vreme kad mi se ceo život raspadao. Kad sam ostala sama s decom, nisam znala kako ću sve da nosim na svojim plećima. Posle odlaska mog muža morala sam sve konce i konopce da držim, navikla sam s vremenom, a Zlata je uvek bila tu. Sad da ubijem čoveka, ona bi rekla: "Donesi leš kod mene, zajedno da ga sakrijemo ili zakopamo". Eto koliko se volimo - pričala je Goca svojevremeno.

2. DARKO LAZIĆ I ANDREANA ČEKIĆ

Andreana Čekić toliko voli i poštuje Darka Lazića da je zbog njega na sve spremna. Pevačica tvrdi da bi za svog kuma, kolegu i najboljeg prijatelja prikrila i najstrašnije nedelo.

- Ako je Darko presrećan i ja sam. On mene voli bezuslovno, i ja njega, naravno. Ne moramo mi da se čujemo svaki dan, ali to se zna i oseti. Mi smo se davno upoznali, a u njemu sam videla brata. Svoje prijatelje i kumove poštuješ i braniš uvek, a za moje prave prijatelje sam spremna da ginem - rekla je pevačica za medije.

3. SVETLANA RAŽNATOVIĆ I VIKI MILJKOVIĆ

Prijateljstvo i kumstvo folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović i Viki Miljković traje dugi niz godina, a mnogi ne znaju kako su njih dve postale kume.Naime, njihovi roditelji su se dobro poznavali, s obzirom na to da su studirali na istoj akademiji u Prištini, kako navode domaći mediji.Inače, Ceca je bila venčana kuma Violeti na venčanju sa muzičarem Draganom Taškovićem Tašketom. Crkveni čin se obavio u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog.Pevačica ima i jos jednu kumu pored Svetlane, a to je njena koleginica Sanja Đorđević.Ceca takođe ima još jednu kumu a to je Ljubinka Klarić, glumica koja je igrala u brojnim domaćim filmovima i serijama.

4. KATARINA GRUJIĆ I UROŠ ŽIVKOVIĆ

Uroš Živković nikad nije krio da se i privatno druži sa koleginicom Katarinom Grujić, te su jedno vreme bukvalno bili nerazdvojni.Međutim, malo ko zna da je njihovo prijateljstvo toliko jako da su se i orodili.Do ovog čina došlo je na Kaćinom rođendanu pre više od dve godine, a sad je pevač progovorio o odnosu sa koleginicom.

- Mi smo se pobratili, znači mi smo pobratimi. To bi bilo u muškom rodu, tako da sad imam sestru. Čuo sam da pravoslavna crkva ne podržava to pobratimstvo. Videćemo, bitno je da mi znamo šta nama to znači i koliko smo vezani i neka tako ostane do kraja života. Ja volim i nju i celu njenu porodicu - rekao je pevač i dodao da čvrsto veruje u muško ženska prijateljstva.

- Ona je prvo brat u duši. Takvo prijateljstvo je retkost. Ima mnogo naših kolega, mi smo svi privatno jako dobri, ali se sve svodi na posao, od rođendana do rođendana, od promocije do promocije, nisu tu tako učestala viđanja. Ja se sa Kaćom čujem četiri, pet puta nedeljno – ispričao je Uroš, dok je Kaća u jednoj emisiji dodala da on nju sluša jer je starija.

5. ANA BEKUTA I CAKANA

Estradno prijateljstvo za koje malo ko zna, jeste prijateljstvo Ane Bekute i Cakane.One se druže decenijama, a sada su otkrile da se poznaju još iz srednjoškolskih dana.

- Eto, toliko se dugo i dobro poznajemo da Cakana zna da je moja prirodna kosa zapravo kovrdžava - rekla je Bekuta.

- Stalno je od mene prepisivala matematiku - ocinkarila ju je Ana, a Cakana joj je s osmehom uzvratila.

- Hvala ti na tome - rekla je pevačica.

Autor: M.K.