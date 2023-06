MEDENI MESEC IZ SNOVA! Ćeka Siniše Mihajlovića sa mužem otputovala na bajkovitu destinaciju, RASPLAMSALE se STRASTI nasred plaže! (FOTO)

Mlađa ćerka slavnog fudbalera Siniše Mihajlović, Virdžinija, izgovorila je pre par dana sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Alesandru Voljaku.

Virdžiniju Mihajlović su do oltara ispratili stric Dražen, kao i braća Miroslav, Dušan i Nikolas, a njena bajkovita venčanica ostavila je sve bez teksta.

Naime, Virdžinija sada uživa sa svojim mužem na egzotičnom medenom mesecu na Maldivima. Ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram i objavila niz fotografija na kojoj se njih dvoje strastveno ljube i pokazuju koliko su srećni i zaljubljeni. Lepa Virdžinija istakla je i svoju vitku figuru u minijaturnom bikiniju i sve ostavila bez teksta kako izgleda.

Podsetimo, Virdžinija se nakon venčanja oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila fotografije sa venčanja uz emotivan opis, a tom prilikom je posvetila reči pokojnom ocu Siniši Mihajloviću.

- Već mi nedostaje juče. Bio je to najbolji dan mog života, zajedno sa danom kad se rodila Violante. Dan koji je prevazišao sva moja očekivanja i emocija koju ne mogu da opišem rečima. Bez ikakve sumnje, bio je to dan koji ću pamtiti do kraja života kao najlepši ikad - ističe Virdžinija i dodaje:

- Ljudi koje volim, svi su bili tu za nas, i sve ovo pišem jer sam i tebe tata osećala sve vreme pored sebe. I ti si šetao zajedno sa mnom, uz moju braću i mog strica i nikad nisi dozvolio da se osećam usamljeno. Konačno smo krunisali naš san, ujedinjeni zajedno, bez bilo kakvih ograničenja. Niko ne može da razdvoji ono što je Bog spojio - napisala je ona.

