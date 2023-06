Žena golmana naše reprezentacije Predraga Rajkovića, Ana Rajković, bila je meta priča tokom Svetskog prvensta, kada su je povezali sa perspektivnim fudbalerom Dušanom Vlahovićem.

Na društvenim mrežama se jako brzo raširio trač da je Ana Rajković imala aferu sa prvotimcem Juventusa, a uprkos tome što su obe strane oštro demantovale ove navode, afera se širila u javnosti munjevitom brzinom, a o istoj pisali su i strani mediji. Ana je, po povratku iz Katara, otkrila da joj je aferu smestila jedna žena fudbalera sa kojom je bila bliska, te da je sada moli da ne iznosi detalje u javnost. Iako se činilo da je ta afera pala u zaborav, najnoviji detalji govore da to nije tako.

Naime, Ana Rajković je u subotu 17.6. 2023. na sigurnosnim kamerama zgrade u kojoj živi sa Predragom u Beogradu videla Jovanu Gajić, suprugu Zorana Bambija Tošića, prenosi "Telegraf". Na snimcima se vide Bambijeva žena i njena sestra dok se slikaju u hodniku negde oko ponoći. Jovana, kako piše pomenut medij, ne živi u toj zgradi, a Ana je u tom momentu bila sama u stanu sa decom, što ju je uznemirilo budući da ključ od ulaznih vrata zgrade imaju samo stanari. Ana je na sigurnosnoj kameri uočila dve devojke kako se šunjaju hodnikom, nakon čega je uvećala ekran i videla Jovanu i njenu sestru, za koje sumnja da su joj pomenutu aferu podmetnule. One su se, prema ovim navodima, u hodniku zadržale oko pola sata.

Ana je odmah skinula snimke sa kamera i prosledila ih mužu Predragu, koji se u tom trenutku nalazio sa reprezentacijom.

- Meni je ovo smešno. Ne znam kojim povodom su boravile baš u mojoj zgradi, ali znam da mir moje porodice ne mogu da naruše - rekla je Ana za pomenut portal.

Podsetimo, Jovanina sestra je radila kod Ane u butiku, a nakon Katara u medijima je isplivala informacija da je otkaz koji je dobila bio okidač da joj navodno smesti aferu. Da iza ove afere zaista stoji žena, Rajkovićka je jednom prilikom potvrdila za "Stori".

- Veoma sam razočarana što je priča krenula od žena koje sam smatrala bliskim, a zapravo su me naučile da mi pored takvih prijateljica neprijatelji nisu potrebni! Instant prijateljstva su vrlo loši životni potezi i sigurno ih neću ponoviti! Ako ništa drugo, one nisu uspele, a ja sam lekciju dobro naučila - kazala je Ana Rajković, i nastavila:

- Većina će reći i misliti da je to prikrivanje loših rezultata i traženje žrtvenog jarca, ali nažalost, ljudima se uspeh ne prašta i mislim da neke osobe nemaju granicu u izmišljanju i zlobi prema drugim ljudima! Sada me ti isti mole da ćutim i zaboravim sve, ali moj karakter to ne dozvoljava.

