'PREVRŠILA JE SVAKU MERU' Bojan Simić posle izlaska iz Zadruge rešio da razveže jezik o bivšoj ženi Ivani Šašić

Bivši učesnik "Zadruge" Bojan Simić rešio je da raskrinka bivšu suprugu, pevačicu Ivanu Šašić, nakon izlaska iz rijaltija.

Ovom prilikom Bojan je za medije otkrio detalje iz braka sa Ivanom koje javnost do sada nije znala, a priznao je i u kakvim su danas odnosima.

- Što se braka tiče, on je prekinut prošle godine. Nisam se čuo sa njom, ja sam stavio ne tačku, stavio sam znak uzvika, to je za mene završena priča – rekao je on za „Grand Magazin“.

Bojan priznaje da je on kriv za krah njihovog braka, ali kako kaže nije mogao da prećuti na neke priče koje je Ivana iznosila o njemu u medijima.

- Nismo mogli da se dogovorimo i da se složimo, ja sam učinio preljubu. To sam javno priznao i pričao sam o tome, jesam kriv, zamolio sam je da li može to da mi oprosti i da mi ne prebacuje. Ona nije htela, želela je razvod i ja sam joj to potpisao i onda je nastao medijski rat – rekao je on za Informer i dodao:

- Mi smo se sporazumno razišli, međutim ona je to odmah javno objavila, ja nisam hteo da dajem tada demante. Dogodio se momenat kada je prevršila svaku meru i kada mi je svega bilo preko glave, tada sam dao jednu izjavu. Posle toga je nastavila da svašta priča o meni, ja je nikada neću pljuvati, jer ako pljujem po njoj, to radim sebi – zaključio je on.

Autor: pink.rs