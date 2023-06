'ONA NAS POMINJE, NE MI NJU' Teodorina menadžerka Sandra oštro o SABOTAŽI Milice Pavlović i njenom ratu sa Džehvom i Emom!

Ne štedi reči!

Milica Pavlović proteklog ponedeljka izdala je svoj peti studijski album "Lav", a promocija istog propraćena je nizom kontroverzi. Naime, Milici se nije dopalo što je na dan promocije njenog novog albuma isplivao demo-snimak numere "Tetoviran" koju potpisuje Albino, te je poručila da ne misli da se takve stvari dešavaju slučajno, već da pojedine pevačice pokušavaju da pokupe hajp uz njeno ime.

Tim povodom, stupili smo u kontakt sa menadžerkom i izvršnim producentom Eme Radujko, Sandrom Šašom, koja nam je u iskrenom razgovoru otkrila da li je sve deo smišljene kampanje, pa se osvrnula na sukob Teodore Džehverović i Milice Pavlović.

Šta je menadžerka Sandra rekla o privlačenju pažnje preko albuma Milice Pavlović, "krađi" projekata i saradnji sa Albinom, pročitajte u intervjuu u nastavku teksta.

Kako je došlo do saradnje sa Emom Radujko?

- Do saradnje je došlo tako što sam prepoznala u njoj ogroman talenat, kao i u svim svojim izvođačima pre nje. S tim da je ovo malo specifičnija situacija jer Ema je već pokazala ozbiljne rezultete na društvenim mrežama i algoritam je prepoznao kao nekoga ko je jako interesantan mlađoj populaciji. Ustanovila sam da ima telente za šou-biznis, pevanje, plesanje i sve ono što je neophodno da bi neko bio velika muzička zvezda, to je bilo presudno da napravimo saradnju.

Da li to znači da ste bili sigurni u njen uspeh?

- Uvek očekujem sve najbolje od svakog artista sa kojim stupim u saradnju.

Da li ste vi birali pesme za Emu koje je radio Albino?

- Albino, Ajzi, Ema i ja, smo zajedno odlučili koje su pesme najbolje, sa kojima ona treba da se predstavi svojoj publici na svom prvom albumu.

Da li je te pesme trebalo da snimi Milica Pavlović, budući da se sada pojavio njen demo-snimak numere "Tetoviran" koju je Ema objavila?

- Ja iskreno nemam takvu informaciju. Mi smo preslušavali sve demoe koje su oni imali u studiju i tako odlučili koje pesme će Ema pevati. Nisam ni pitala niti me interesovalo da li je neka druga pevačica pre toga možda razmatrala neku od tih pesama. Svaka pesma nađe svoj put i pravog izvođača koji treba da je peva, tako da mislim da to nije ni važno.

Kako kometarišete Miličinu izjavu da nije slučajno što de taj demo-snimak pojavio baš na dan kada izbacuje album "Lav"?

- Apsolutno ne razmišljam o drugim izvođačima, niti me interesuju njihovi projekti. Koncentrisani smo isključivo na naše projekte i planove. Nikada me nije zanimalo kad neko drugi nešto radi, izbacuje, priprema. Svako ima svoju publiku, to je potpuno nebitno. Nisam znala za ovo jer smo trenutno u ozbiljnim pripremama oko "Music Week-a", tako da se o sporednim stvarima ne bavimo apsolutno. Sve što smo radili nije bilo vezano za Milicu, ili bilo koga drugog, osim za samu Emu i njen projekat.

Dakle demantujete Miličine tvrdnje da je domo-snimak isplivao kako bi pojedini izvođači, u ovom slučaju Ema, pokupili hajp oko njenog novog albuma?

- Kako da vam kažem, da li smo mi ti koji pominjemo nju, ili je ona ta koja spominje nas? (smeh) Ne znam kome treba hajp, nama ne treba, jer mi svojim radom uvek pokažemo sve što treba. Svi drugi nam ne zanimaju, a kako će neko da gradi hajp na svojim projektima je njegova lična stvar. Mi smo izbacili ostatak pesama na Emin rođendan, kako je bilo planirano 20. juna. E sad ne znam da li je to baš lična stvar, ja bih rekla da jeste. Nema veze ni sa kim, osim sa samom Emom.

Kako komentarišete novonastali sukob između Teodore Džehverović i Milice Pavlović?

- Ne postoji nikakav sukob sa naše strane. Isključivo je jedna strana koja ima sukobe sa puno ljudi, mi se time ne bavimo, interesuju nas samo pesme i spotovi. Skandali i pravljenje hajpa na skandalima apsolutno nije nešto što mi radimo. Mi ne ratujemo ni sa kim, ne bavimo se tuđim odabirom pesama i autora, zato smo uvek najuspešniji u tome što radimo. Ja kao menadžer mnogih zvezda, Cobi, Rasta, Devito, Teodora, In Vivo, svi ti ljudi koji su mega kvalitetni, ne bismo došli tu gde smo danas, da smo se bavili tuđim karijerama, a ne svojom.

Na društvenim mrežama se spekuliše da je Milica prva prozvala Teodoru, rekavši da Albino sada sarađuje sa svima... Da li se Teodora tu osetila prozvanom?

- Apsolutno ne učestvujemo u estradnim ratovima, sa naše strane to nije kampanja, a da li je sa suprotne, to treba da se postavi kao pitanje.

Da li su Ema i Teodora sada konkurencija jedna drugoj?

- Lično mislim da ne. Apsolutno su drugačije iako ih ljudi povezuju, jedina sličnost je što su obe prelepe i prezgodne. Sve drugo je drugačije, ja kao menadžer i izvršni producent obe mogu to da tvrdim.

Da li biste Emi savetovali da uđe u neki rijaliti, s obzirom da je Teodora pravi bum napravile tek posle "Zadruge"?

- Teodori je "Zadruga" bila samo jedan korak da pokaže sve talente. Njen "bum" se desio tek nakon rijalitija, kada je izbacivala mnogo pesama i spotova. U "Zadruzi" je bilo mnogo ljudi koji nisu napravili uspeh, jer nakon "Zadruge" nisu povlačili prave poteze koje Teodora jeste. Publicitet bez kvalitetnog rada, truda i posvećenosti, ne znači ništa.

Da li biste uložili u Milicu Pavlović na početku njene karijere, da ste imali mogućnost?

- Zašto da ne. Svako ko je popularan, koga ljudi vole, može da bude moj saradnik ukoliko ga poštujem. Protiv Milice nemam ništa, nije mi jasna ova situacija, ali dobro, svako na svoj način može da gura. Milion demo-snimaka otpeva na mnoštvo pevača, a pesma dođe na kraju do onog kome je i trebalo da dođe. To je normalna stvar da nekoliko pevača otpeva istu pesmu, nije nešto neuobičajeno. Milica je sarađivala sa Albinom pre Eme, logučno da je probala neke pesme pre Eme, ne vidim šta je sporno.

