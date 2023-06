'ČEKAM TE U HOTELSKOJ SOBI' Natašina sočna poruka ZALUTALA na pogrešan broj! ŠOK!

"Novosadska barbika" nedavno je doživela peh, zbog kog je htela da od sramote, što bi se reklo, propadne u zemlju.

Naime, pevačica Nataša Bekvalac, poruku koja je bila namenjena prijatelju, poslala je pogrešnoj osobi, pa je samim tim ta poruka protumačena na pogrešan način.

To je bilo pre godinu dana. Sadržaj poruke nije bio toliko strašan, koliko može tumačenje biti. Naime, dečko koji radi u jednoj privatnoj bolnici je moj prijatelj, radili smo Novu godinu, radila sam pet večeri zaredom, trebalo je da mi da infuziju u jednom hotelu. Trebalo je samo da dam broj sobe, napisala sam: "Hotel taj i taj, čekam te u sobi toj i toj", ali sam napisala pogrešnom Stefanu. Dobila sam odgovor tri znaka pitanja: "Da li ima nešto što bi trebalo da znam???" - otkrila je Nataša Bekvalac za jedan medij.

Nataša je poznata po tome da u svakom svog gostovanju ili na društvenim mrežama nasmejava svoje fanove, te je tako nedavno objavila prepisku sa svojom majkom u kojoj je ona kritikuje zbog atraktivne odevne kombinacije, što je, takođe, nasmejalo sve do suza.

Podsetimo, Nataša je, takođe nedavno, otkrila da je ponovo zaljubljena.

- Nisam zaledila srce, moje srce je vruće. Nisam zahtevna, ali imam osećaj kao da jesam. Imam simpatiju, ali mislim da on to ne zna. On je sa naših prostora, volim naše. Neću otkriti ko je jer ne bih volela da preko medija sazna da mi je simpatija- kroz smeh rekla je Bekvalčeva.

Autor: N.Ž.