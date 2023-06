Darko Filipović nedavno se razveo od supruge Jasmine posle 12 godina braka. On nije jedini iz prve generacije "Zvezda Granda" koji je okončao brak.

Pre njega to je uradilo još njih troje, a samo dvojica iz čuvene postave su i dalje sa svojim ženama.

Bane Mojićević, pobednik te 2005. godine, već tri godine nije u braku. Sa suprugom Milicom u zajednici proveo je sedam godina. On nije želeo dugo da priča o krahu braka, ali je posle nekoliko meseci priznao da on i supruga više nisu zajedno.

- Istina je da smo se razveli, nezvanično pre pola godine, a zvanično pre dve nedelje. Ono što mogu da kažem je da smo sada u boljim odnosima nego ikad, očigledno je trebalo da se rastanemo pa da se naš odnos sredi. Zaista, potpuno normalno komuniciramo - izjavio je Bane i dodao:

- Nema tu nekih konkretnih razloga. Nije bilo nikakvih drama, skandala ili afera, prestale su emocije i komunikacija na tom nivou. Jednostavno svako je krenuo svojim putem i pred nama je nova životna etapa - dodao je Mojićević, pa se dotakao teme imovine, koju su stekli zajedno tokom braka.

- Lako smo se dogovorili oko podele imovine, sve smo to zaista brzo rešili. Nije kraj sveta, oboje nastavljamo dalje - zaključio je on.

Njegova koleginica Tanja Savić prošla je kroz pakao kada je rešila da ostavi supruga Dušana Jovančevića. On je tada decu odveo u Australiju, gde je inače živeo, a Tanja je ostala u Srbiji. Agonija je trajala mesecima i ona je na kraju uspela da vrati decu. Ali, njihove svađe i iznošenje prljavog veša nije prestalo. Pevačica je bivšeg muža optužila za maltretiranje i da je on jedini krivac što se udaljila od svoje porodice.

- Dušan je veoma agresivan, doživela sam od njega psihičko, verbalno i fizičko nasilje. Kontolisao me je, maltretirao i vređao! Bile su mi potrebne godine da uvidim da sa njim nešto nije u redu, da manipuliše mnome, decom, situacijama... pravio me je ludom - rekla je jednom prilikom Tanja.

Ona je tada istakla da Dušan i dalje živi od novca koji je ona stekla, i da joj ga je bukvalno ukrao!

- Odneo je sav keš koji sam skupljala da kupimo stan u Beogradu. Preko granice sme da se iznese 10.000 evra, a on je izneo preko 150.000! Motao ih je oko nogu! I kada sam nastupala po diskotekama, vlasnici su uplaćivali novac na njegov račun. Kukala sam i molila ga da mi da novac jer nemam od čega da živim. Korona je, ne radim. Odgovorio mi je: "Neću ti dati ni da ti treba za lek!"

- Plaćala sam račune, hranu, avionske karte za Srbiju i Australiju... Samo za karte sam do sada dala 100.000 evra. Kad je odveo decu, gospodin je leteo biznis klasom, i na to potrošio 20.000 evra koje mi je ukrao - priznala je pevacica.

Dodala je i da je Dušan izolovao od svih ljudi koje voli.

- Govorio je kako je on zaslužan za ovo što sam ja sada, kako me je spasao od Saše Popovića i roditelja. Krila sam se iza zgrade i plakala, hodala sam kao zombi, bila sam u depresiji. Nisam mogla da stojim na nogama. U takvom izdanju sam došla kod moje majke. Kad me je videla rekla je: "Sine, tebi treba pomoć". To je bilo ovog proleća kad je sve puklo - ispričala je detalje Tanja.

I Slavica Ćukteraš se pre nekoliko godina razvela od nekadašnjeg fudbalskog golmana, a sada trenera Vladimira Avramova. Ona je istacala da su u dobrim odnosima i da je on fantastičan otac, ali se juče sve to promenilo. Ona ga je prijavila za pretnje. Naime, sukob je nastao oko starateljstva, a policija je za njim raspisala potragu.

Jedino sreću u ljubavi iz prve postave imaju Nemanja Nikolić i Steva Anđelković.

Nemanja je u dugom braku sa nekadašnjom Grand balerinom Slađom, dok njegov kolega uživa pored Nataše. Njima je kumovala Milica Todorović.

Autor: N.Ž.