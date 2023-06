RASPLAKAĆE SE I ONI ''KAMENOG SRCA''! Indirin najveći hit nosi TUŽNU priču, ova njena pesma je napisana po istinitom događaju!

Folk hit „Zmaj“, koji je svojevremeno otpevala Indira Radić, krije u sebi zaista potresnu životnu priču koja će rasplakati i one „kamenog srca“.

Dečko i devojka iz pesme su se zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Devojka je, međutim, tada saznala da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi.

Venčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od reči do reči ove pesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. On se, međutim, napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru, kada je došao u bolnicu, ona je umrla.

Dečko je čuvao pismo 15 godina, a onda rešio da ga proda Marini Tucaković. Ona je prvo pesmu htela da nameni Ceci Ražnatović međutim, numeru je, na kraju, otpevala Indira.

Ova pesma je postala Indirina lična karta, a milionu ljudi su godinama tugovali uz stihove koji su kako mnogi tvrde pavi i životni

Sa druge strane, neki muzički znalci ističu da je ovo jedan od najemotivnijih tekstova koji je napisan u protkeklih 40. godina.

Autor: N.Ž.