Heni je istakao da bi voleo da u budučnosti ima karijeru kao Saša Popović i da svojim radom osvoji Balkan.

Večeras se održava prvo veče festivala "Belgrade Music Week" u organizaciji Skymusic-a na Ušću, a publiku zabavljaće mnogi naši poznati pevači i pevačice.

Među izvođačima večeras su se našli Heni i Popov koji su istakli da nemaju tremu večeras jer jedva čekaju da izađu na scenu.

- Prošle godine sam imao tremu, sada nemam uopšte, jedva čekam da izađem na binu. Ja volim binu, takav sam - rekao je Heni.

Mahrina i Heni su nedavno okončali svoju vezu, a on je otkrio da li će ispratiti sutrašnji nastup bivše devojke.

- Znam da je sutra Mahrina ovde, ne verujem da ću doći da je slušam, jedino ako ne budem imao šta da radim. U dobrim smo odnosima, ali ne bih da zateknem ovde njenog novog dečka - rekao je pevač.

Heni se zatim osvrnuo na prijateljstvo i saradnju sa Vojažom, za koga je rekao da ga mnogo nervira, ali da ga i pored toga voli.

- Ja Vojaža gledam kao svog brata, to je prvi lik koji sa kojim sam radio od početka. On je takav, mnogo me nervira, ja njega nerviram, ali nema zle krvi među nama. Sve je samo šala. Često mi se nameće pitanje da biram između Breskvice i Vojaža, ja ipak biram oboje - rekao je Heni.

Pevač Heni je istakao da mnogo zarađuje i da još uvek ne zna gde da uloži sav novac, a onda je rekao da bi volelo da bude novi Saša Popović.

- Volim da kupujem skup nakit, ali tek sam krenuo da zarađujem veliki novac pa ne znam gde da ga potrošim. Razmišljam o tome. Ja sam sada kupio stan, hoću da kupim neka malo bolja kola, ostalo sve ulažem u karijeru. Ne smatram da imam veliku karijeru iza sebe, imam popularnost. Želim da budem dugo na sceni i da budem zapamćen. Imam u planu da osvojim Balkan, da budem Saša Popović i imam svoj "Grand Šou" - rekao je Heni.

Autor: A.N., N.Ž.