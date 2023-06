NJIHOVO PRVO PORODIČNO PUTOVANJE! Ana Korać progovorila o ljubavi, sreći i majčinstvu, a evo zbog čega je njen privatan život i dalje MISTERIJA! (FOTO)

Ana Korać porodično je otputovala na odmor. Ona sa sinom i partnerom uživa u Hrvatskoj.

Mi smo je kontaktirali da čujemo kako se kao mlada mama snalazi na prvom putovanju sa bebom i koliko se letovanje promenilo u odnosu na prethodne godine kada je uživala u provodu.

Poznata Ivanjičanka, koja je iz korena promenila život otkako je postala majka, priča dogodovštine sa odmora.

- Ovo je definitivno najbolje letovanje u mom životu. Sin jeste mali, ali obožava more, a najviše voli da je u vodi. Kupamo se svaki dan u Jadranu, šetamo se plažama, mazimo, ljubimo, jednostavno uživamo. Tačno zna ujutru kad se probudi da sledi uživancija na plaži i odmah guče, maše rukicama da što pre krenemo do mora.

Često na društvenim mrežama pokažeš partnera, ali mu sakriješ lice. Zbog čega i dalje ne želiš da se zna ko je otac tvog deteta?

- Svesna sam da sam ja deo javne scene, ali moj izabranik nije i ne želi to da bude. Zbog raznih spekulacija, laži i nagađanja uspem da ga nagovorim da bar na mrežama pokažem ono što su mi prioriteti, a to je porodica. Ne krijem ništa, onaj ko treba to i zna. Da li ja nekome treba nešto da dokazujem - ne. Privatnost nema cenu i ja poštujem želju mog partnera, pokažem onoliko koliko smatram da je dovoljno.

Kažeš da se zalažeš za prave vrednosti, ali umeš i da obajviš neku provokativnu fotografiju, pa si zbog toga na meti.

- Da razjasnimo i to. Ni na jednoj fotografiji nisam provokativna, već nasmejana i srećna što svakome želim da bude. Pročitala sam negde da sam pokazala donji veš. Na primer to je laž. Pokazala jesam, ali kupaći kostim. Zbog čega ljudi žele da okrenu stvari i da me prikažu u lošem svetlu, to je pitanje za njih. Jako je ružno i nekulturno degradirati javne ličnosti u lošem kontekstu. Mnogo puta sam na svojoj koži osetila nepravdu i poniženje ničim izazvano.

Da li ti nedostaje stil života koji si živela?

- Naravno da ne. Ima li šta lepše od toga da u mojim godinama pronađeš čoveka sa kojim želiš da dočekaš starost i da se plod te ljubavi svaki dan budi uz vas. Uvek sam iskreno i otvoreno odgovarala na svako pitanje jer nemam šta da krijem. Volim da izgledam lepo, treniram, vodim računa o ishrani i najvažnije brinem o detetu i porodici. Ne mogu da mi nedostaju izlasci, putovanja jer sve to imam i sada samo sa osobom koju volim.

Autor: Pink.rs