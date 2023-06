Troje njegovih kandidata večeras će se boriti za pobedu u ''Zvezdama Granda''.

Večeras na kanalu televizije Pink.rs početkom u 21 čas imaćete priliku da pratite veliko finale ''Zvezda Granda'', a gledaoce očekuje neviđeni spektakl. Pred samu spektakularnu noć kontaktirali smo voditelje i članove žirija projekta koji dugi niz godina okuplja čitave porodice kraj malog ekrana iz celog regiona. Đorđe David je za Pink.rs otkrio koliko je uzbuđen pred spektakularnu noć.

- Imam tremu, svi imamo očekivanja, ali publika je ta koja donosi krajnju odluku. Imam tri kandidata u finalu, ne mogu među njima da napravim razliku. Favorit iz mog tima je Dženan, ali tu je i Slavica Angelova, kao i čoveka koji ima totalno drugačiji repertoar od svih, to je Crnogorac iz Podgorice, koji je opet u nekoj svojoj priči. Krajnji sud daje publika i na publiku će uticati taj utisak koji su on ostavili do sada. Koliko su bili blagi, tačni, šarmantni, koliko su se davali tokom takmičernja. To su stvari koje će im doneti glasove, publiku u tom smislu ne može da prevari niko - rekao je Đorđe David i dodao:

- Nema tu nekih specijalnih varijanti da sa kolegama nisam dobar. Varnica se desi u trenutku jer se borimo za nekog kandidata, varnica se desi jer se svako od nas bori za neki stav. Ja sam najviše kačenja imao sa Milijem, Bosancem, Anom, ali verujte mi da kad se sedne na pauzu, kad sednemo da jedemo svi zajedno, mi onda pričamo viceve, pričamo dogodovštine, naše probleme i uspehe i lepe stvari koje su nam se desile. Popović je birao ekipu po tome što je nepogrešivo tačan psihilog, birao je ljude po iskrenosti, elokvenciji, inteligenciji... Postoje tu neke priče da se pravi neki scenario, ali to ne postoji. Sve se dešava u nekom trenutku, mislim da smo mi jedni drugima najveća inspiracija u celoj priči.

Podsetimo, u finalu se bore: Dženan Rakić, Martina Jozinović, Nenad Kostov, Maja Jevtić, Petar Bulatović, Lidija Matić, Slavica Angelova, Nejaz Neki Ramčevski, Amna Jusić, Hamza Gušić, Ksenija Tanu, Igor Knežević, Sanela Hasić, Milan Bukilić, Ivona Damjanović, Semir Džanković i Dragan Đurić.

Autor: M.K.