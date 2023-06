VEŠTO GA KRIJE OD OČIJU JAVNOSTI! Tijana Dapčević malo priča o svom suprugu, a evo kako ON izgleda i čime se bavi! (FOTO)

Kruna njihove ljubavi je sin Vuk!

Pevačica Tijana Dapčević uživa u dugogodišnjem braku sa suprugom Milanom koga nemamo često prilike da vidimo u javnosti koja oduvek spekuliše zbog čega se on krije.

Međutim, Tijana tvrdi da ga ne krije, već da poštuje njegovu odluku da ga ne eksponira.

- Milan je čovek iz senke. On je prosto čovek koji nešto preterano ne voli da se slika. U fazonu je uvek: „Daj, nemoj da me stavljaš na Instagram!“. Dok smo još uvek radili zajedno, dok je on još uvek bio moj producent, on je uvek bio u fazonu da ja idem negde, a da se on ne pojavljuje nigde.

Poslednjih nekoliko godina, Milan je uplovio u novi biznis koji nema veze sa muzikom - poljoprivredu, u kome uživa.

- On se bavi poljoprivredom u poslednjih nekoliko godina,pa mi u šali kaže: “Jupi, konačno ne moram nigde da idem sa tobom i da se slikam. Jao, ne pitaj me ništa, samo dajem i dajem, razumeš me. Ali hvala Bogu, ove godine se očekuje prvi pravi rod, rekla je ona pre više od pola godine.

Osim što će orasi od jeseni biti jedan deo porodičnih prihoda, Tijana dolazak na plantažu koristi i u druge svrhe, kao što je izbacivanje viška energije.

- Možeš da ideš da mlatiš orahe, pa to oni lepo padnu, a onda ti ne treba ona mašina za trešenje koju si platio mnogo para. Onda sve to ide u mašinu za sušenje, tako da je dobro imati plantažu,priznaje pevačica kroz smeh.Mnogi misle da su pevačica i njen suprug ulaskom u ovaj posao postali milioneri isto kao što su i svojevremeno govorili da će se kao pevačica obogatiti, što se nažalost nije dogodilo.

- To su predrasude i ljudi žive u zabludi da mi pevači i ljudi koji se bave javnim poslom imamo drvo ispred zgrade gde su dole 20 evra, malo više su po 50, a na vrhu su ljubičaste. Oni misle da mi beremo te pare, znači to su samo zablude. Kažu, lako je vama vi pevate, jeste, to je najlepši deo kad izađete na scenu i pevate, ja sam blagoslovena što radim taj posao - rekla je ona za Informer.

Autor: Pink.rs