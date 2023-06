OTKRIO ISTINU O NJIHOVOM ODNOSU! Vojaž progovorio o Tei Tariović, pa priznao da je Arena za njega VELIKI ZAGLOGAJ!

Na prvoj večeri festivala Belgrade Music Week publiku je zabavljalo nekoliko repera i trepera, predstavnika aktuelne muzike.

Jedan od njih bio je i Mihajlo Veruović Vojaž, koji je na samom početku razgovora s medijima najavio i prvi solistički koncert, koji će održati s kolegom Igorom Panićem Nućijem na Sajmu u septembru!

- Razmišljali smo o Tašmajdanu, ali nisam želeo da se igram zbog vremenskih prilika. Zato smo odabrali Sajam. Smatram da još uvek nismo spremni za Arenu. Treba mi još dosta hitova, a onda će se desiti zakucavanje u Areni!

Da li se plašiš da je Arena ipak preveliki zalogaj za tebe u ovom trenutku?

- Iskreno, bojim se da je uradim sad. Ne plašim se da ne bih napunio taj prostor. Svi klinci u Srbiji bi došli na to. Jednostavno, želim da kad se to desi bude perfektno, još uvek scenski nisam dovoljno zreo da to bude na najvišem nivou. A i nemam dovoljno pesama da to traje bez prestanka, samo hitovi. Kad se to desi, biće to najveći koncert moderne muzike u Srbiji.

Svi su očekivali da ćeš se pojaviti kao gost na koncertu Tee Tairović na Tašmajdanu, s njom imaš i duet "Balerina". Ipak, nisi se pojavio. Zašto?

- Tea je ubila. Nisam se pojavio jer sam imao potpisan ugovor s klubom u Cirihu i morao sam da se pojavim tamo. Bilo mi je jako žao što nisam bio na Tašu. Pozvao sam Teu i poželeo sam joj sreću na koncertu. Čuo sam da je ubila i jako sam srećan zbog toga. Razumela je sve devojka, iz posla je i zna kako sve to funkcioniše, ali isto tako zna da sam u pola noći i u pola dana, ja tu za nju.

Nosiš Pradu. To nije ni malo jeftino.

- U pesmi "Mafija" imam stih: "Na celoj bandi je Prada, to je trka za zlatom, bato". Bio sam u Atini, snimao sam spot za neku novu internacionalnu saradnju. Prolazio sam pored Prade i bio sam u fazonu: "Što da ne?" Potrošio sam onoliko koliko mogu da priuštim.

Nedavno je isplivala i prepiska sa tvojom mamom iz koje su mnogi zaključili da si bio u zatvoru. O čemu se tu tačno radi?

- Nisam ja bio u zatvoru, neki moj prijatelj je bio zatvoren zbog neke gluposti. Izašao je i svi smo ga sačekali. Da sam bio ja, to bi mnogo medijski bilo propraćenije.

Autor: Pink.rs