TANJA SAVIĆ BILA U VEZI SA OVIM OŽENJENIM KOLEGOM! Pevačica pre braka ljubila zauzetog, a on o njoj nije smeo da zucne: Ako je pomene, sledi RAZVOD! (FOTO)

Iako je Tanja Savić ćutala o navodnoj vezi sa Stankom Nedeljkovićem, poznatijim kao Bađi, on je jednom prilikom otvorio dušu i priznao istinu o njihovom odnosu.

Kako je naveo tada Espreso, Tanja i Bađi bili su dve godine u emotivnoj vezi.

- Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime – odmah razvod! Ne mogu i ne smem da pričam ništa, razumite me! - objasnio je tada za medije Bađi.

Podsećanja radi, Bađi i Tanja upoznali su se dok se pevačica takmičila u "Zvezdama Granda" i navodno uplovili su u avanturu, još pre nego što je pevačica upoznala bivšeg supruga Dušana Jovančevića.

U tom periodu, Savićeva je na pitanje da li ima dečka odgovarala potvrdno, ali nikada nije želela da otkrije njegov indetitet.

Autor: M.K.