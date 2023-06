Ceca U VELIKOM STILU stigla na finale, pa poručila: Za karijeru nije bitno POBEDITI!

Svetlana Ceca Ražnatović svim srcem podržava sve kandidate u večerašnjem finalu Zvezda Granda, ali najviše svojih petoro.

Ona je stigla samo dan nakon koncerta u Nišu, pa je najpre sumirala utiske iz svog kraja.

- Proslavila sam na najmogući način 50. rođendan i 35 godina rada na estradi. Ja potičem odande i drago mi je da sam imala onakvu atmosferu. Ogromna je čast kada vas vaši ljudi toliko vole i podržavaju, nemam šta drugo da kažem nego da sam presrećna.

Kakva su očekivanja za večeras?

- Očekivanja su bila do finala da što više svojih kandidata dovedem do finala. Važno je učestvovati, za karijeru nije bitno pobediti, oni su svi pobednici ovih 17 veličanstvenih. Ovo je ogroman uspeh, od 250 kandidata koji su prošli kroz sezonu doći do finala. Ova deca zaslužuju svu pažnju. Ja im svima želim sreću, važno je da večeras svi blistaju, da dobro pevaju, a da se mi kao žiri opustimo i lepo provedemo i da publika uživa i glasa za svoje favotite. Trebalo bi za moje (smeh), ali za koga god da glasaju, neće pogrešiti. Svi su sjajni.

Nekako uvek pobeđuju kandidati iz Bosne, šta misliš o tome?

- To je zato što oni svi porodično godinama unazad prate "Zvezde Granda", vrlo su aktivni, ljudi to tamo doživljavaju kao državni projekat, vole muziku i to se vidi po glasanju i zato njihovi kandidati uvek pobeđuju. U Srbiji su neaktivni, pa i u Crnoj Gori, Makedoniji, ali videli ste prošle godine se aktivirala Makedonija, Josifovski je bio drugi, videćemo večeras. Uvek postoji faktor iznenađenja.

Ko ti je favorit?

- Da li bi bio fer da ja kažem da imam favorita, sa svima sam radila podjednako i oko svakoga se trudila podjednako. Ponosno sam da ih ima petoro u finalu, volela bih da su svi ušli, ali to je teško.

