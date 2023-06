Pavle Vasiljević ponovo ODUŠEVIO! Žiri ostao BEZ TEKSTA, a Tijana se našalila pa ga upitala ''ČIME TE HRANE U KRAGUJEVCU?''

Ozbiljan potencijal!

Već dobro poznato lice Pinkovih zvezdica, Pavle Vasiljević iz Kragujevca, i ovoga puta, u drugom kolu takmičenja, oduševio je žiri i publiku.

Dobio je svih pet glasova, a predstavio se pesmom ''Take me to church'' Hoziera.

Tijana Dapčević ga je odmah posle nastupa pitala šta jede i kakvu vodu pije pa tako dobro peva.

Zanima me lime vas hrane tamo u Kragujevcu... Kakva fraziranja, kakve bravure...ma jade bre, fenomenalan si, dodal je Tijana.

Ostali članovi žirija su se nasmejali na njeu konstataciju i dodali:

Nemamo komentara... nije potrebno uopšte kometarisati ovog mladića, složili su se oni!

Mali Pavle, koji više nije tako mali, još jedanput je dokazao da je ozbiljan potencijal i buduća sigurna zvezda.

