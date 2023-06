Muž Cece Kitić likvidiran na pragu 15 dana nakon rođenja ćerke! Ona je bila na vrhu sveta, pa u rijalitiju, a danas RADI U PEKARI!

Ubistvo partnera za nju je najteži životni udarac.

Svetlana Ceca Kitić (63), nekadašnja rukometašica, otvorila je pekaru na Novom Beogradu u kojoj radi zajedno sa ćerkom Marom, a već nakon mesec dana proširile su posao ponudom kuvanih jela.

- Krenula sam u ovaj posao jer mi je bilo dosadno. Iz sporta sam izašla prezasićena, u rukometu sam bila 45 godina i pauze sam pravila samo kad sam rađala decu. Loptu više nisam mogla da pogledam. A i htela sam da se odmorim. I odmarala sam se, a korona je produžila odmor. Nakon sportske karijere, želela sam da radim nešto. Moj kum Radivoje Korać rekao mi je da otvara pekaru sa još dvojicom saradnika i pozvao me da budem četvrti partner. Prihvatila sam. Radila sam, prodavala peciva i kruna s glave mi nije pala, jer ipak sam ja krunisana kraljica. Svidelo mi se. Ništa mi tu nije bilo strano. Radilo se dosta, ali bila sam u kontaktu s ljudima, što mi je prijalo jer sam oduvek timski igrač. Kada se ta naša četvorka razišla, uz pomoć drugog prijatelja, Gagija, iznajmila sam prostor i otvorila svoju pekaru. Samo kvalitet je važan. Nikada ne bih davala proizvode od juče. Nisam ni skupa. Burek se sviđa mušterijama. Imam stalnu klijentelu. Ne planiram da se obogatim od pekare, niti to mogu.

U početku je radila sama, ujutru od pet do kasnih poslepodnevnih sati. Savladala je sve, rad na kompjuteru, nabavke, mešenje, pečenje peciva...

- Sada imam i kuvaricu Cacu i u pekari nudimo i gotova jela. Čujem ljude kako govore: "Ne mogu da verujem da me služi Ceca Kitić". Ja ne služim već prodajem pecivo i kažem: "Izvolite." A šta i ako služim? Bila sam najbolja na terenu, ali nikad nisam živela niti živim za prošlost. Decu sam vaspitavala da se ne živi od stare slave. Idem danas misleći na sutra i ne obazirem se na juče. I uživam u svom poslu.

Deca su joj danas velika: sin Nikola (40) zaposlen je na aerodromu, ćerka Sandra (24) je na kruzeru u Nemačkoj, a sa starijom Marom (34) radi u pekari.

Kada je u pitanju ljubavni život najbolje rukometašice, bio je vrlo turbulentan i bogat.

Imala je pored sebe uspešne muškarce, sportiste, biznismene, ali i kriminalce. Posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju deteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

- Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece, pa sam nekako, uz podršku roditelja, uspela da preguram taj težak period - ispričala je Ceca.

- To je najteži trenutak u mom životu. Majka mi je tada mnogo pomogla. Kada sam to prevazišla, znala sam da sam pobednik i ništa ne može da me pokoleba. To su bili trenuci na ivici - ili poludeti ili ostati normalan. Razlog i smisao života su mi deca. Meni je najteže što sam izgubila voljenog čoveka - rekla je Kitićeva u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Autor: M.K.