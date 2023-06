PRVO OGLAŠAVANJE TRUDNE MAJE JEVTIĆ NAKON FINALA ZVEZDA GRANDA! Pevačica uputila Mariji Šerifović reči koje će RASPLAKATI mnoge! (FOTO)

Posebnu poruku je imala za mentorku Mariju Šerifović sa kojom je radila proteklih devet meseci.

Trudnica Maja Jevtić sinoć je u velikom finalu zauzela visoko četvrto mesto, a kako je sama istakla kasnije, nije se nadala ovom uspehu.Ona se nakon finala oglasila na društvenim mrežama gde se zahvalila svima koji su je podržavali u takmičenju.

- Nakon svega, dugujem ti nekoliko reci iz srca. Čovek, prijatelj, drug! Najbolji mentor na svetu i veličina od čoveka. Dok vam ovo pišem, milion emocija prolazi kroz mene – počela je ona, pa se onda osrnula na takmičenje:

- Bile su to velike borbe, usponi, padovi, odricanja, ulaganja i mnogo toga. No, kada se osvrnem, opet bih sve ponovila, jer samo srcem je ispravno i vredno. Znala sam da je neko ko ce mi dati tu energiju, savet, gurati napred, jer je njen duh takav -pobednicki. I evo, zato sam tu gde jesam finalu! Hvala ti Marija što si nas dvoje bodrila da ne odustajemo i da smo sada samo još jači. A ja se nadam da opravdavam to na neki svoj način i tek ću.

Podsetimo, Maja je u sedmom mesecu trudnoće, a termin porođaja je 29. avgust. U finalu je rekla da su ona i njen suprug već odabrali neka imena za bebu, pa ako bude devojčica ime će biti Maša, a dečak Bogdan.

