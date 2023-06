Sandra Saša, menadžerka i izvršna producentkinja Eme Radujko, u intervjuu za Pink.rs sumirala je utiske nakon skandala koji se dogodio na njenom jučerašnjem nastupu.

Devetnaestogodišnja pevačica Ema Radujko izviždana je od strane publike sinoć, tokom poslednjeg večeri Belgrade Music Week festivala, kada je u delu svog nastupa podržala pripadnike LGBTQ+ populacije obukavši scenski kostim u bojama duge, koje su obasjale više od 30.000 ljudi i sa džinovskih LED ekrana. Emu je deo publike gađao i vređao, neprimereno protestovo zbog njene podrške gej populaciji, a nakon što se verbalno "obračunala" s neistomišljenicima, smogla je snage da nastavi nastup kao da se ništa nije desilo.

Skandali su obeležili nastupe i drugih izvođača - Senidi su pokazivali srednji prst, na šta je odmah reagovala, Vojaža gađali flašicom u glavu, dok je Breskvica u glavu pogođena drvetom i satom. O tome šta je publiku na ovoj manifestaciji navelo na ovakve neprimerene reakcije, kako je Ema proživela neprijatnost koja joj se desila, ali i kakvi su utisci, razgovarali smo sa njenom menadžerkom i izvršnom producentkinjom Sandrom Sašom, inače menadžerkom brojnih popularnih izvođača - Teodore Džehverović, Mahrine, Devita, Albina i mnogih drugih.

Kakve utiske nosite s ovogodišnjeg Belgrade Music Week festivala? Nastup Eme Radujko izazvao je burne reakcije, da li ste očekivali onakvu reakciju publike?

- To je sve bio moj predlog koji je ona vrlo rado prihvatila, a zašto sam želela da se to desi... Prvo, Belgrade Music Week je najveća, najlepša organizacija koja daje mogućnost mladim izvođačima da pokažu sve svoje najbolje talente za pevanje, plesanje, iks faktor, vladanje scenom, zahvaljujem im se na prilici da Ema ima promociju svog albuma baš tamo, pred tolikim brojem ljudi. Mislim da je svakom izvođaču čast da tu nastupa, da dobije priliku da ima ozbiljan nastup, a ne samo po manjim ili manje većim klubovima.

Kako se ponela Ema?

- Ponosna sam na Emu, bila je vrlo profesionalna tokom čitavog rada na albumu, spotovima, a potom i tokom priprema za Music Week. Ozbiljna organizacijaza svakog izvođača koji je dugo u poslu, a kamoli za nekoga ko je prvi put na tako velikoj sceni. Ovo je Emin drugi koncert, drugi nastup u životu. Prelepo je izgledala, zvučala, uradila koreografiju... Sve je bilo najbolje.

Mnogo je negativnih komentara na mrežama, kako na račun Eminog gesta, tako i na račun publike koja je neprimereno reagovala?

- Vidim na raznim društvenim mrežama mnogo ružnih komentara. Jako sam razočarana u ljude zbog toga. Šta sam ja htela da postignem njenim nastupom, pa i ona zajedno sa mnom? Da pokažemo ljubav prema svima, jer jako poštujemo LGBT zajednicu. Mnogo mi je žao što ta zajednica nema jednako poštovanje, možda čak i veće zaslužuju, mislim da to mora da se promeni jer nismo više u srednjem veku. Ako je Bog rekao da tako treba da bude, ko smo mi, mali ljudi, da to dovodimo u pitanje?! Želela sam da iskoristim svoj uticaj, da dam na važnosti svim mojim dragim prijateljima koji su gej, da im pokažemo da ih mnogo volimo, poštujemo, da smo uz njih i da ćemo uvek tu biti.

Da li mislite da ste Emi, kao mladom izvođaču na početku karijere, "dali vruć krompir" predloživši da na ovaj način podrži gej populaciju i izazove reakciju publike?

- Ema je neko ko može da iznese ceo taj stav bez problema, jer ga ona iskreno i zastupa. Moja je bila ideja, kojom je ona bila oduševljena. Ne radi se o naivnosti, mi smo u velikoj meri okruženi gej populacijom, prija nam što je to tako. Šta je problem da mi pokažemo čvrst stav i šta mi mislimo o tome?! Šta mene briga šta neko drugi misli, ja ću da kažem šta ja mislim. A ako imam priliku da to kažem na jednoj takvoj manifestaciji, opet je to moje pravo. Kada bi se ljudi više bavili svojim, a ne tuđim životima, onda ih ovo drugo ne bi toliko interesovalo.

Kako je ona reagovala kada je sišla sa bine? Da li je bila uznemirena, uplašena, uplakana?

- Ne, ne. Iako je jako mlada, ona je vrlo inteligentna i hrabra. Bila je svesna da zbog ovoga možemo naići na osude, ali smo bili spremni na to. Ne bih da zvučim bezobrazno, ali može nam se da podržimo ljude koje volimo, može nam se da kažemo ono što mislimo. Ema je prezadovoljna svojim nastupom, kao i ja njenim i Albinovim. Kao mladi izvođači, koji su se tek pojavili na terenu, iako on ima više iskustva, odlično su se pokazali i uradili svoj nastup, izdominirali su. Nedelja je bila najposećeniji dan, što govori da su Emu želeli svi da vide, iako tvrde suprotno. Pesme joj se mnogo slušaju i tek će se slušati, prezadovoljni smo njenim projektom. Nažalost, publika je gađala i sve ostale izvođače.

Neprijatnosti su imali i drugi izvođači, ne samo Ema?

- Svi izvođači su nažalost imali taj skandalozni momenat iz publike. To je jedna kolektivna psihoza koja vlada, mladi ljudi se nažalost vode nekim jako lošim uzorima. Ne znam tačno šta je problem, zašto toliko nasilja i hejta. Znala sam da će jedva čekati Emi da traže manu, nešto da preuveličaju, komentarišu negativno... To što se sada dešava ništa nije čudno. Ema da nije spremna za sve ovo, ništa ne bi radila, niko je nije terao, već je s ljubavlju želela da podrži gej zajednicu. Našle smo ovo kao idealnu priliku da to uradimo.

Danas se na mrežama oglasio Đekson, poručio je:"Možete da platite preglede, bustove i lajkove, ali nikad ne možete da platite publiku". Mnogi su to protumačili kao direktnu prozivku na Emin račun, da li ste se pronašli?

- To može da izjavi samo neko ko nije u materiji. Ako si u materiji, onda znaš da sve to što je navedeno ne može da se plati, da budeš vidljiv kao što su vidljivi moji izvođači, to je nemoguće. Prvo, Gugl pravi neka ograničenja, drugo - svako plaća marketing, to se podrazumeva u biznisu, kojim god biznisom da se baviš, marketing je najveći deo posla, a mi smo posao odradili odlično, kao i uvek. Ema ima ogromnu fan bazu, veću od većine estrade, možda to nekima smeta, ali to je već njihov, a ne naš problem. Takođe, pesme su joj radili najbolji producenti, kvalitetni, dokazani u svom poslu, imali su saradnje sa najvećim zvezdama i normalno je da će njihove pesme biti slušane, ko god da ih peva. To su zavidni, zlonamerni komentari, ali nije bitno šta kaže, nego ko kaže.

Da li uskoro možemo da očekujemo zajedničku pesmu Milice Pavlović, Albina i Teodore Džehverović ili Milice Pavlović, Albina i Eme?

- Mi volimo da sarađujemo sa svakim ko je korektan i kvalitetan. Uvek dajemo prednost pesmi, pa ako bi se našla pesma koja je dobra i ima smisla u toj nekoj kombinaciji, zašto da ne. Nemamo ništa ni protiv koga, uglavnom su drugi ljudi ti koji se kače na hajp koji mi ostvarimo, pa žele preko toga da ih neko vidi i čuje, ne aludiram ni na koga, nego generalno. Niko od nas nikoga ne spominje, a svi ti drugi ljudi pominju moje izvođače koji su u tom trenutku u najvećem hajpu, to je već postalo uobičajeno. Ipak, na to se ne obaziremo, već marljivo radimo, snimamo pesme, visokobudžetne spotove...

Na Tviteru vas često komentarišu, mnogo je tvitova koji kažu:"Svima nam je potrebna jedna menadžerka Sandra da nam sredi život", da li vam to imponuje?

- Rado, ali nemam vremena (smeh). Drago mi je što sam zaslužila taj epitet, komentar... Svim ljudima i stvarima koje imam bavim se 300 odsto, pa nemam toliko vremena za sebe, ali ne žalim se, uživam, sve je u najboljem redu u mom životu. Posvećena sam svakom svom artistu, svakom projektu i nemam puno vremena, stalno novi spotovi, izvođači, projekti, da bismo bili uvek aktuelni, prvi, ispred svih - tada mora da se radi 24 sata. Nema odmora, ni opuštanja, jer samo posvećen, marljiv i temeljan rad donosi rezultate. Ne prihvatam ni od sebe ni od svojih saradnika ništa manje od toga.

Autor: D.T.