Ovo je majka Veljka Kuzmančevića, mlađa je od snaje Verice dve godine (FOTO)

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević venčali su se tačno pre deset godina, a javnost je te 2013. neretko negativno komentarisala ovaj par, budući da je kreatorka od svog izabranika starija 35 godina. Ipak, njihova ljubav odoleva svim iskušenjima.

U Veljkovom životu veoma važnu ulogu igra i njegova majka, koja o njegovom braku nikada nije želela da javno govori. Međutim, Dušanka Kuzmančević pojavila se jednom prilikom u jednoj emisiji u kojoj je Veljko gostovao i govorio o svom životu, uspesima, kao i o saputnici Verici, a sin je takođe neretko objavljuje na Fejsbuku.

- Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam "Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej". Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu - rekla je u delu emisije "Kad anđeli spavaju" a onda je Veljko ispričao kakav odnos ima sa majkom.

- Nas troje smo uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumeli smo se. Vezani smo, ali ne na formalan način, da moramo po svaku cenu da se javljamo ili šaljemo razglednice kad negde odemo. Prosto smo bliski na jedan ljudski način, koji podrazumeva porodicu i dom. Ponosan sam na svoje roditelje i na to kako sam odrastao i kako su me vaspitavali.

Podsetimo, i Verica je jednom prilikom otkrila da ima dobar odnos sa Veljkovim roditeljima:

- Zaista sam imala sreću, kada su Veljkovi roditelji u pitanju. Njegov pokojni otac Lazar je bio divan čovek. Veljkov tata je bio slikar, majka Dušanka mu je ekonomista, radila je u SUP- u, sada je u penziji. Mlađi su od mene - otac četiri, mama dve godine. Veljko je baš ovakav zbog svojih roditelja. Nije uobičajeno da se sin jedinac oženi sa 35 godina starijom, a da njegovi roditelji ne kažu “ne” ili “nećeš”. Znali su da ne mogu da mu zabrane.

Autor: pink.rs