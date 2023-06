'NIJE LOŠE BITI S*KSUALNI MANIJAK' Šokantan odgovor Moke Slavnića na optužbe bivše snaje: Ana Ćurčić je šljam i teški tabletoman

Moka Slavnić, čuveni košarkaš, odgovorio je na optužbe bivše snaje Ane Ćurčić da je seksualni manijak.

Podsetimo, ona je u emisiji "Narod pita" nedavno prokomentarisala starijeg Slavnića.

O Moki sam tek spremna da pričam. U telefonu imam toliko toga, ali o tome ću tek. On je vrhunski sportista, ali ja ću da pričam o Moki Slavniću privatno. Da ga vidim, ne bih ga ni pljunula, nije zaslužio. Biće tužen za mnoge stvari. Imam argumente. Slavičina izdaja me je pogodila, to me je ubilo. Ja sam sa Zvezdanom 13 godina, sa Mokom sam bila na jednom ručku i tri pića. Nikad nije došao kod nas na ručak, nismo se porodično družili. On je nikakav otac, nikakav deda. On je ego manijak, igrao je rijaliti, govorio je takve laži, dete ukopao još više. Takvim monstruoznim stvarima se bavio. Nije vodio računa o detetu, sa 14 godina ga je pustio na ulicu, boli ga uvo za unuku, ali je toliko dobar čovek, da će da usvoji Anđelu. Ko je ovde lud? - istakla je Ćurčićeva i dodala:

- Naravno da treba da se povuče sa društvenih mreža, to mu je najpamentije. Ja ću da kažem ko je Moka Slavnić, čime se bavi, kakve poruke i slike šalje. Svakakve slike šalje, voli da se... Čovek je seksualni manijak, samo ga žene zanimaju, donji veš žena. Kad mu se neko lepo javi, on tu vidi nešto. Čovek ima mišljenje da je svemoguć, jer je Moka Slavnić. On i njegov sin imaju slične osobine - poručila je ona, a sada je usledio Mokin odgovor.

Nije loše da sam seksualni manijak. To nije loše u mojim godinama ako me to još interesuje. Ona kaže da ima dokaze da sam seksualni manijak? Meni to, kao muškarcu, može da prija. Nije mi krivo ako se dvoje ljudi posvađaju da iznose prljavštine jedno o drugom ako je to istina, ali ona se služi teškim lažima. Ona je teški tabletoman. Priznala mi je to. Ja sam bio crkva u kojoj se molila pre nego što je ušla u "Zadrugu". Je l' sad hoće da me tuži da sam seksualni manijak? U odnosu na nju ili nekog drugog? To je samo nastavak onog nesretnog trotonca koji je hteo da me uvredi. Njena lažna kuma je naposletku rekla da nije tako mislila za sve ono što je pričala da sam "tatko bez patko" ili ne znam šta. Ana se služila teškim lažima. Rekla je da sam seksualni manijak i ego trip, ako ona uopšte zna šta je ego trip jer sam ja ostvaren čovek. Rekla je da sam loš deda, a nije rekla da sam našao posao njenoj ćerki i da sam unuku svakog vikenda posle škole vodio u zoološki vrt. Ona je za mene šljam - istakao je otac nekadašnjeg zadrugara Zvezdana Slavnića.

Autor: pink.rs