Otvorila dušu!

Pevačica Rada Manojlović iznenadila je javnost izjavom da ima u planu da se okrene Bogu po ugledu na bivšeg dečka Milana Stankovića, pa progovorila o bivšem menadžeru, ali i bivšem partneru Harisu. Iako su mnoge koleginice koje su na muzičkoj sceni kraće od nje već napravile solističke koncerte, Rada to nije učinila, a za to krivi svog nekadašnjeg menadžera.

Zato što sam bila glupa, realno, da je bio dobar tim oko mene, imala bih i koncert. Moje pesme su slušane, ali što se tiče vođenja karijere oko mene su bili ljudi koji su samo čekali da se jave na telefon i da uzmu procenat. Sada je sve drugačije - rekla je Rada, koja je stavila tačku na dugogodišnju saradnju sa menadžerom i na njegovo mesto stavila rođenu sestru.

Radin stajling česta je tema u medijima. Zbog odabira odeće često je porede sa koleginicom Vesnom Vukelić Vendi i nazivaju je naslednicom vašarskih pevača.

- Ja to i želim. Oni moraju da se zapitaju šta je kome cilj?! Hoću da me porede s Vendi, jer neko mora da nasledi i šatorsku crtu. Dosta nam je ovih s nivoom, dobro je da ste provalili da baš to želim - rekla je pevačica.

Ono što najviše intrigira javnost poslednjih dana jeste njen odnos sa Milanom Stankovićem i njegovom porodicom, iako su pre 11 godina raskinuli emotivnu vezu. Pevačica je sada ostavila bez teksta izjavom da će možda i ona krenuti njegovim putem i posvetiti se religiji.

- Ne smem da pričam o religiji, nije mi Milan zabranio, ali kroz njega mi zabranjuje neko, ne mogu sada da ti objašnjavam, komplikovano je. Pevamo i pevaćemo, ali je mnogo lepše tamo nego ovamo, mnogo je bolje s Bogom nego s ljudima - tvrdi Manojlovićeva očigledno sveža vernica.

A posle priče o Milanu, Manojlovićeva se osvrnula i na raskid sa Harisom, koji se navodno desio zbog njegovih roditelja.

- Apsolutno sve što se objavilo o meni I Harisu od 2016 godine nije tačno. Ni godine, ni deca, ni njegovi I moji roditelji, sve je bilo netačno. Navikla sam se da loše vesti prodaju novine. Isto kao što se pisalo da sam u lošim odnosim s maćehom, a nas dve smo nikad bolje. Nije tačno da me Harisovi roditelji nisu voleli, bila sam kod njega hiljadu puta i sve je bilo sjajno - kazala je Rada.

Autor: M.K.