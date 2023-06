Danima unazad polemiše se i komentariše o napadima na javne ličnosti tokom njihovog nastupa na festivalu "Belgrade Music Week".

Naime, opšte je poznato da ovakva dešavanja nisu zadesila naše poznate ličnosti po prvi put, već se kroz njihovu karijeru ovakve situacije samo nižu, a ekipa portala Pink.rs izdvojila je nekoliko njih koje su izazvale totalni bum na estradnom nebu i u medijima.

Tanja Savić

Tanja je tokom nastupa u jednom noćnom klubu naletela na ne tako čestu situaciju. Naime, jedan od gostiju prišao je pevačici i, kako je ona tada navela u snimku koji je kružio društvenim mrežama, pokazao joj "srednji prst". Ona je odmah pozvala obezbeđenje ovog kluba, kako bi intervenisalo i udaljilo ovog dečka.

Teodora Džehverović

Jedna od najseksipilnijih pevačica sa naše javne scene često se nalazila na meti oštrih kritika slušalaca i pratilaca njenog lika i dela. Naime, tokom jednog nastupa, Džehverovićeva je zaplesala uz svoju numeru "Tresi tresi", što je navelo izvesnog posetioca nastupa da je "udari" po zadnjici, te je ona odmah burno reagovala.

Takođe, ovo nije jedini incident koji se dogodio na njenom nastupu. U jednom momentu, Džehva je uzela telefon od fana koji je neprimereno snimao i razbila ga o pod.

Kada je shvatila da je pogrešila, ona se obratila fanu i zamolila ga da joj se javi kako bi mu kupila novi telefon, što se može čuti u snimku iznad.

Đorđe Čarkić - Klinac

Reper je doživeo neprijatnost na nastupu kada je neko iz publike gađao telefonom i pogodio ga u glavu. Reper je počeo da krvari, ali je nastavio da peva.

Stefan Đurić - Rasta

Na njegovim nastupima ne dešavaju se često nemili događaj, ali snimak jednog obišao je svet i svi su ostali zaprepašćeni reperovim ponašanjem. Naime, on se par minuta raspravljao sa fanom, a o čemu su razgovarali, ne čuje se na snimku koji je isplivao u javnost. Ono što je vidno jeste da se reper približio masi i da se raspravljaju, a njegov fan pokušao je, stajajući s druge strane ograde, da se nekoliko puta unese reperu u lice.

Džala Brat i Buba Koreli

Bosanski reperi neretko se nalaze u centru i jeku nekih skandala, a jedan snimak postao je viralan preko noći. Naime, reč je o skandalu koji se dogodio na njihovom nastupu u Nišu. Kako se tada prenosilo, dok je njihov kolega Inas pevao svoj blok, odjednom su dečka koji se našao na bini pripadnici obezbeđenja uhvatili i bacili sa bine na publiku koje je bila u prvim redovima. Posebno što se ne zna razlog za ovakvu surovost da li obezbeđenja, da li drugih muzičara, navodno se usred skandala našao se i Buba Koreli koji se vidi na snimku.

Aleksandra Prijović

Jedna od trenutno najpopularnijih folk pevačica na našoj javnoj sceni, Aleksandra Prijović, nedavno se tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prisetila nemilog događaja sa nastupa koji je doživela. Naime, dogodio se incident na nastupu, a akter je bila upravo ona - iako nije ni slutila da će to ikada doživeti, fizički je napala jednu devojku iz publike!

Sloba Radanović

Bivši zadrugar i pevač Sloba Radanović ne tako često nailazi na neprijatne situacije, a jedna od onih koja ga je zadesila naletela je na brojne komentare. Naime, reč je o situaciji kada je bivša zadrugarka Irma Sejranić pokušala da upadne na binu na kojoj je Radanović pevao.

Momak iz obezbeđenja sprečio je Irmu da se popne kod Slobe, međutim ona nije odustajala. Sve vreme je vikala i pokušala nešto da objasni pripadniku obezbeđenja, koji ju je u više navrata spustio sa bine i zamolio da se udalji. Za sada nije jasno šta je to Irma htela od Slobe, a kako je izgledala ova neprijatnost pogledajte u nastavku:

Dara Bubamara

Pre šest godina, Dara je napravila neviđen skandal na proslavi krštenja jednog deteta u Austriji kada je jednog od gostiju psovala i vređala!

Na snimku koji je isplivao u javnost, nikom nije jasno zašto je Dara dobila napad besa, te iz kog razloga je žestoko izvređala i ispsovala čoveka koji je navodno bio kum na krštenju.

Beži od mene, bre! Ja ne pevam za tebe nego za ove ljude ovde. Mrš! Mrš! Nauči da se ponašaš, bre! – urlala je Dara u mikrofon.

Čovek joj je na to odgovorio rečima “Jedi go*na”, nakon čega se pevačica uhvatila za flašu, ali su je sprečili da napravi veći skandal. Inače, kolega koji je sve vreme bio pored Dare jeste Darko Lazić, kome nije bilo ni malo prijatno zbog ovog incidenta.

Igor Panić - Nući

U klubu u Beton hali, pre tri meseca, ispred kojeg je došlo do pucnjave u noći između petka i subote nastupao je Nući. Treper se nakon ovog nemilog događaja oglasio na svom Instagram storiju, a na fotografiji koju je objavio vidi mu se ogrebotina na licu.

- Sve je okej, braćo i sestre, na podu sam bio greškom. Voli Nući - napisao je muzičar i usput najavio i novu pesmu.

Podsetimo, u Beton hali oko jedan sat posle ponoći, ranjen je pripadnik obezbeđenja, a napadač je uspeo da pobegne.Kako se saznaje, pucnjava se dogodila pred punim klubom u kojem je u tom trenutku bilo oko 500 ljudi. Nakon pucnjave, pripadnici Interventne jedinice ušli su u klub i uhapsili menadžere.Pucač je uspeo da pobegne. Iz Hitne pomoći kažu da je muškarac teško povređen.

- Posle ponoći, tačnije pet minuta pre jedan sat, dobili smo poziv da je na splavu zabeleženo upucavanje. Naša ekipa je izašla na teren, pacijent je teško povređen, prevezen u dežurnu ustanovu, a dijagnostika će pokazati stepen njegovih povreda - rekao je dr Aleksandar Čokanović iz Hitne pomoći.

Ana Nikolić

Dok je Ana Nikolić publiku zabavljala svojim starim i novim hitovima, ispred bine se u jednom trenutku pojavio vidno alkoholisani mladić. On je nekoliko minuta stajao ispred Nikolićeve, neprestano je gledajući, a u jednom trenutku latio se novčanika i iz njega izvadio novčanicu od 50 evra. On joj je udeljivao komplimente, ali ona nije obraćala pažnju na njega, već je gledala u ostalu publiku i svoje verne fanove, koji su ispunili splav.

On je više puta pokušao da joj privuče pažnju, najpre je dozivajući po imenu i deleći joj komplimente na račun izgleda, a zatim je pokušao i da je dodirne po nogama, ali se Ana više puta pomerala, i dalje ne obraćajući pažnju na navalentnog gosta. Mladić je zatim počeo da maše parama i pokušavao da joj novac stavi u ruku, međutim, Nikolićeva je sve vreme bez pauze nastavljala da peva. Kako je posle nekog vremena shvatio da ga Ana ne konstatuje, on je pokušao da joj privuče pažnju preko njenih članova benda. Međutim, i oni su mu na lep način skrenuli pažnju i odbili novac, objasnivši mu da ne primaju bakšiš. Ana se nakon ovog u jednom trenutku okrenula leđima, ka ostalim muzičarima, što je tek iznerviralo pijanog gosta, pa je u jednom trenutku, vidno iznerviran, glasno uzviknuo i obratio se Nikolićevoj.

Mogu, bre, da te imam za 50 evra! Šta se tu praviš - rekao je ovaj mladić, ali sudeći prema tome što je Anina reakcija izostala, ona ovo nije čula. Nakon toga počeo je da viče i na članove benda.

Izvor za Kurir naveo je da se ni pevačica ni njeni muzičari na ovu provokaciju nisu iznervirali, već su nastavili sa svirkom.

Edita Aradinović

Pevačica Edita Aradinović doživela je neprijatnost na jednom od svojih nastupa, ovog puta u Obrenovcu. Ona je pobesnela kada ju je osoba iz publike gađala usred nastupa. Kako je u trenutku bila izrevoltirana, Edita je morala da prekine nastup i obrati se prisutnima na mikrofon.

- Ja sam došla ovde da pevam za vas. A neki seljak me je gađao. I ako se još jednom bude to desilo, ja odoh kući. Ne znam kako se zove dečko, videla sam ga tu. Ti mali majmune, ti si me gađao. Ne budi majmun, jer ja treba da odem u Beograd i da kažem da sam se dobro provela u Obrenovcu. A ja sam tebe videla, ne moraš sad da pričaš sa nekim drugim - kazala je izrevoltirana Edita.

Ema Radujko, Mihajlo Veruović Vojaž, Anđela Ignjatović Breskvica

Ove tri itekako mlade zvezde u usponu, doživele su neprijatne situacije na nastupu u okviru muzičkog festivala "Belgrade Music Week" kada su ih iz publike gađali flašicama, vređali, ali i pokazivali srednji prst.

Breskvica se oglasila ovim povodom na svom instagram profilu, ističući da je jako tužna zbog toga što su je u toku nastupa pogodili drvetom u glavu i ručnim satom u nos, a takođe je otkrila da je ostala i bez cipela, te je morala da peva bosa, zbog čega će, kako kaže, to verovatno da joj se odrazi na zdravlje.

S druge strane, snimak koji kruži društvenim mrežama jeste onaj kada su Emu sve vreme vređali, a ona je u jednom momentu ušla u svađu sa fanovima, ali je ipak nastavila sa svojim nastupom.

Vojaža su pogodili flašom u glavu tokom njegovog nastupa sa Nućijem, a kada se oglasio istakao je da ne veruje da je to ikome bio cilj, već da ih je samo ponela atmosfera.

- Ne verujem da je namera bilo kome bila da gađa baš izvođače, samo atmosfera i pubertet najverovatnije natera klince na glupost. Ne ljuti se Vojaž. Samo ljubav - odgovorio je Vojaž.

Autor: N.Ž.