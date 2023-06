'NEKA SE UVEDE KAZNA...' Milica Pavlović ponovo stala u odbranu Eme Radujko, pa otkrila da li bi pre snimila duet sa Sarom Jo ili Džehvom! ŠOK! (VIDEO)

Novi udarac?!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio pevačice Milicu Pavlović i Gocu Tržan, pevača Princa od Vranje i glumicu Mirku Vasiljević.

Usledila je potom i rubrika "Pitanja sa instagrama", te je Ognjen čitao svakom gostu po par pitanja sa ove društvene mreže.

Na pitanje šta misli o tome što su njenu koleginicu, Emu Radujko, gađali na nastupu na festivalu na Ušču, Milica je istakla da želi da se uvede kazna za ovakvo ponašanje.

- Ja sam se danas oglasila. Sem što je to u najmanju ruku nevaspitano...Mi imamo dobru i finu decu, ali tim pojedincima treba da se očita bukvica. Pazite paradoks, platili su kartu, a to rade. Ne želim da verujem da je ovo slika nađe omladine i ja sam za to da se uvedu ozbiljne kazne, da im više na pamet to ne padne - rekla je Pavlovićeva.

Takođe, ona je u nastavku otkrila sa kim bi pre snimila duet, sa Sarom Jo ili Teodorom Džehverović.

- Obe su mi dobre, ali ako moram da biram, Saru Jo - rekla je Milica.

Na red je došla i Goca, te je otkrila ovom prilikom koja životna odluka joj je bila najteža.

- Nemam teških životnih odluka, mislim da ako ih tako kategorizuješ, onda sve što dolazi na dalje ti je sve teže i teže - rekla je Goca.

Kada je reč o emotivnom životu Princa od Vranje, on je istakao da je njegovo srce ipak zauzeto.

- Je l' imaš devojku - pročitao je Ognjen pitanje.

- Da - rekao je on.

