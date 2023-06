Urnebesno!

U rubrici "Pazi Mina", prelepa voditeljka Mina Naumović postavljala je pitanja pevačici Goci Tržan, koja kako kaže, niko ne bi smeo.

Da li je tvoj bivši muž Ivan Marinković u kontaktu sa ćerkom?

- Ne bih to da komentarišem, to je stvar mog deteta, ne mogu da pričam o njenom životu.

Da li imaš strah od toga da u nekom momentu nećeš biti privlačna Raši?

- Ne imam strah od toga da on neće biti više privlačan meni.

Šta misliš o muzici Miljane Kulić?

- Ona ima muzičku karijeru?! Ako ima ko će to da sluša i da ima kome da naplati, "go for it".

Da li si bila sa nekom poznatom ličnošću, a da to javnost nije saznala?

- Imam.

- Nisam ja - rekao je Ognjen.

- Nema veze, Gocu bih ti oprostila - rekla je Mina.

- Ovo dete baš ne zna s kim se uhvatilo - našalila se Goca.

Da li ćeš upoznati svoju ćerku sa njenim polubratom?

- Šta imam ja s tim da upoznajem?! To je njihova stvar, zašto bih se time ja bavila. Ja nemam nikakvu vrstu negativnih emocija prema tome, nemam zapravo nikakve emocije i zaista puštam to kako da njena srca i duša to želi. Bilo bi jezivo da je usmeravam na bilo koju stranu.

Autor: N.Ž.