Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Maša insistira da je Vera odvede u pozorište. Vera negoduje i pokušava da joj objasni da to što se dešava iza kulisa uopšte nije toliko impresivno, ali naposletku pristaje. Zbog čega Maša toliko želi da poseti pozorište?

Neven govori Jakovu da je uradio ono što je od njega tražio – otišao je u bolnicu i predstavio se kao Andrijin drug. Iako je Jakov zadovoljan, Neven mu prebacuje da ga opet tera da laže u njegovo ime. Šta Jakov želi da postigne?

Ogi govori Tadiji da postoji mogućnost da Nikolina ima nekog drugog, na šta mu Tadija kaže da je to super i da bi trebalo da ide sa tim drugim jer on nikog nije vezao lancima za sebe. Ipak, Ogi mu kaže da je Nikolina vezana za novac njegove porodice i da bi trebalo da sednu i da se dogovore oko razvoda. Da li će ga Tadija poslušati?

Fani se kod Balše raspituje o Gvozdenu, a kada joj Balša nehotice otkrije da Gvozden tog dana nije došao u firmu, Fani ostaje šokirana. Kako će Fani reagovati na činjenicu da he Gvozden laže?

Nakon susreta sa Glorijom, Renata govori Kosti da moraju da je se reše po svaku cenu, jer već u šaci drži Pastira i tvrdi da ima dokaz o Renatinoj aferi sa Kostom. Da li će Kosta ozbiljno shvatiti pretnju koju Glorija predstavlja?

Ćira odlazi kod Zdravka i pokušava da ga uteši govoreći mu da će se Andrija izvući. Zdravko mu kaže da samo to želi i da mu neće stajati na putu – ni on ni demoni njegove prošlosti. Na to ga Ćira pita o kakvim demonima priča. Da li će Zdravko reći Ćiri istinu?

Balša govori Kosari da je veliki čovek, ali mu ona kaže da je baš briga da li je veliki čovek, već da samo želi da sazna istinu i da će tek tad biti mirna. Da li će joj Balša konačno priznati sve?

Teofil razgovara sa Lalom o istrazi sabotaže na gradilištu i govori joj da je na pragu dokaza da je u sve umešana Renata, kao i mafija koja Doderovima radi o glavi. Kada Lala izrazi nadanje da će svi završiti iza rešetaka, Teofil joj govori da se i on nada tome, ali da postoji mogućnost da je u sve umešan član njene porodice – i to njen brat Vanja! Kako će Lala reagovati na ovu informaciju?

