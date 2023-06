ZA DLAKU IZBEGLA SMRT! Bivša zadrugarka zamalo POGINULA, veruje da ju je Bog spasio! (FOTO)

Bivša zadrugarka se oglasila nakon traumatične situacije!

Bivša zadrugarka Suzana Perović Blondi danas je imala nezgodnu situaciju dok je vozila svoj automobil. Kako je otkrila na društvenoj mreži Instagram, malo je falilo da pogine.

- Zamalo nisam poginula danas, ali Bog me je sačuvao. Čovek iza mene nosio daske na krovu automobila, kako je zakočio tu na kružnom kod prodavnice, daske se prosule sa krova. Daske dužine 5, 6 metara, da ne verujete kako su pale. Ja u autu iza, ni ogrebotina, svaka daska otišla ispod auta, ispod točkova. Niko mi ne može reći da me Bog nije spasio. Bože, hvala. Svi se pitamo, kako je moguće da sve daske, 10 ili 15 njih, polete ispod auta. Samo je Bog to sprečio da ne padne na auto, slomi staklo i pravo u mene da mi prođu kroz glavu. Ne daj Bože. Sam Bog je spustio daske, niko ne može da me ubedi da nije. Na današnji dan samo mogu reći hvala - napisala je Blondi.

Podsetimo, danas je Vidovdan, nepokretni verski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva (15. juna po julijanskom kalendaru, 28. jun po gregorijanskom) i Bugarska pravoslavna crkva i jedan je od najvećih srpskih praznika, zbog čega je Blondi uverena da joj je sam Bog sačuvao od sigurne smrti.

Vidovdan je i jedan od ključnih nacionalnih praznika Srba, dan kada se sećamo Svetog mučenika kneza Lazara, onih koji su se zajedno sa njim borili na Kosovu 1389, protiv Turaka, kao i svih drugih koji su pali u borbi za otadžbinu.

