Šok!

Šarmen Soraja Leoni Altman, bivša zadrugarka, šokirala je sve obraćanjem na drutšvenoj mreži instagram.

Naime, ona je obavestila pratioce kako ne može da stigne da odgovori na poruke koje joj šalju jer je celu noć provela u hitnoj, što je mnoge zabrinulo.

Ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa Šarmen te smo je odmah upitali kako je i zbog čega je završila u hitnoj, a ona je istakla kako joj je pozlilo, ali da još uvek čeka rezultate kako bi saznala o čemu je tačno reč.

- Pozlilo mi je od juče od 6 uveče sam povraćala do jutros do 11. Tek su me malopre pustili kući, testovi se još rade, ali misle da je čir od stresa ili možda potencijalna trudnoća (smeh). Ne znam, ali večeras dobijam sve analize, samo znam da sam jedva preživela noć - rekla je Šarmen za Pink.rs

Autor: N.Žugić