'ZNALE SU DA MI JE DETE U BOLNICI...' Ana Rajković progovorila o AGONIJI kroz koju je prolazila zbog AFERE, koju su joj smestile drugarice!

Influenserka i preduzetnica Ana Rajković, nedavno se našla u žiži interesovanja zbig navodne afere.

U toku Svetskog prvenstva u fudbalu, medijima se proširila priča kako je Ana uplovila u odnos sa jednim igračem naše reprezentacije i prevarila svog supruga, Predraga Rajkovića, jednog od golmana reprezentacije, pišu domaći mediji.

Ana je aferu demantovala, a sada je za naše kamere otkrila kako je ova priča uticala na njen brak i da li je nju lično pogodila.

„Verovatno da se to desilo kada se ja nisam nalazila u takvom životnom trenutku, ja bih se mnogo potresla, bilo bi mi neverovatno strašno. Ali s obzirom na to da sam ja u tom trenutku prolazila kroz svoj najteži životni period, prosto mene to kao trač, kao nešto što se pričalo nije moglo da potrese jer je meni zdravlje sina bilo na prvom mestu i ja sam njemu bila potrebna kao podrška i kao neko ko će 24 sata biti nasmejan i tu, ja telefon prvi put u životu nisam uzimala u ruke, meni to toliko nije bilo važno. Ne meni, nego nikome iz mog okruženja, a najmanje našoj porodici“, rekla je Ana, a potom se osvrnula na žene koje su pustile tu priču u medije.

„Žene koje su to pustile su vrlo dobro znale da je moj sin u bolnici, da je loše, tako da su verovatno iskoristile taj trenutak kada ja nisam bila tu za oglašavanje. Ja kada sam čula da će to izaći, od koga je to krenulo ja sam iste te osobe pozvala da vidim o čemu se tu radi. Tu su naravno krenula pravdanja, ‘Nisam ja, to je ovako, to je ispalo da sam ja’. Mene to stvarno više nije zanimalo, ja sam prekinula kontakt i to je to.“

Autor: M.K.