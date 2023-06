SKANDAL! POTPUNA PROPAST BIVŠE ŽENE DARKA FILIPOVIĆA: Jasmininog novog dečka juri NEMAČKA POLICIJA ZBOG MILIONSKE KRAĐE, a i ona je umešana u sve!

Muškarac za kojeg Bild piše da je saučesnik Bosanke Mirnese S. u krađi novca iz transportne kompanije „Prosegur“, uživa u Beogradu s folkerovom još uvek zakonitom suprugom, saznaju domaći mediji.

Kao grom iz vedra neba protekle nedelje odjeknula je vest da je Darka Filipovića napustila supruga Jasmina posle 13 godina braka.

Nakon prvobitne informacije da je za krah njihove zajednice krivo folkerovo neverstvo, isplivali su dokazi da je zapravo gospođa Filipović šarala i varala, te da je napustila porodični dom zbog drugog muškarca.Kako pišu mediji, u pitanju je Robert S., za kojim traga nemačka policija jer se dovodi u vezu sa proneverom 1,25 miliona evra.

Naime, krajem prošle godine svetski i domaći mediji brujali su o pljački u transportnoj kompaniji „Prosegur“, u Štutgartu, kad je Bosanka Mirnesa S. (42), koja je tamo radila, a koja je bila tadašnja Robertova devojka, u kutiji iznela novac i pobegla. U tome joj je, prema pisanju nemačkog „Bilda“, pomogao upravo novi dečko Darkove supruge, koji ju je navodno i nagovorio na to krivično delo.

Dok Mirnesa sada u zatvoru u Štutgartu čeka suđenje, mediji su došli do ekskluzivnog saznanja da Robert, kod kojeg se veruje da je ostao sav ukradeni novac, uživa u Beogradu i troši ga na Jasminu, koja je još uvek Darkova zakonita supruga.

Kako saznaju mediji, njih dvoje su u vezi oko pola godine, a odluku da napusti dom i pevača donela je pre oko četiri meseca.

Da priča bude još bizarnija, Jasmina i Darko su se upoznali s Robertom preko zajedničkog prijatelja, a oni su nedavno skupa letovali u Tajlandu. Iako nikada nije želeo da svojim novim prijateljima kaže odakle mu novac, Jasmina je, kako smo saznali, pala na njegov šarm, lepotu i galantnost.

- Robert i Jasmina su počeli da se zabavljaju oko Nove godine, a njihova veza je doskora bila tajna. Ipak, kako je vreme odmicalo, ona se zaljubila i odlučila da stavi tačku na brak sa Darkom - rekao je naš izvor, i dodao da papiri za razvod još uvek nisu zvanično podneti.

- Iselila se iz porodičnog doma u kojem je živela sa Darkom i ćerkom, ni jedno ni drugo još uvek nisu podneli papire za razvod - rekao je naš izvor na kraju.

O ovoj temi Darko nije bio voljan da govori za medije.

- Kao što sam vam već rekao, ne zanima me ni ta priča ni osoba iz moje prošlosti. Sve što mene interesuje jesu moja ćerka Nastija, njeni interesi, potrebe, sreća i budućnost, kao i posao kojim se bavim i po kojem sam poznat. Skandali me nikada nisu ni pratili ni zanimali, pa tako ni ovoga puta ne želim da budem deo tračeva i čaršijskih ogovaranja - rekao je kratko za Alo! Darko Filipović.

Robert nagovorio Mirnesu na pljačku?

„Bild“ je objavio i detalje iz privatnog života Mirnese i Roberta, koji su se upoznali, kako su naveli, u kafiću u Štutgartu. Ona je navodno najpre odbijala da učestvuje u krađi, ali ju je on nakon samo dve nedelje na to nagovorio, obećavši joj zajednički život bez finansijskih teškoća. Dana 14. oktobra 2022. godine ona je otišla na posao i oko 15 sati u kutiju je stavila gotovo 80 svežnjeva novčanica od 100 i 200 evra. Sa Robertom, koji ju je čekao ispred firme u „Mercedesu“, pobegla je u Beč. Nakon toga, on joj je dao 20.000 evra da nastavi put Srbije, a ostatak novca je navodno zadržao. Više nije bilo reči o njihovom zajedničkom životu. Umesto toga, prema informacijama iz istrage, Robert joj je pretio. Ona se uplašila i ponovo pobegla, ovog puta u Crnu Goru. Odatle je njen advokat Markus Okolisan (46) kontaktirao s policijom.

Posle 101 dana provedenog u bekstvu, Mirnesa se vratila u Štutgart 23. januara, a uhapšena je direktno u avionu. Kod nje je pronađeno samo 249,40 evra.

Bosanki preti 10 godina robije

Bosanka kojoj preti deset godina robije bila je poznata na društvenim mrežama kao atraktivna plavuša Miki iz BiH. Njene objave ukazivale su na to da atraktivna plavuša vodi luksuzan život, nosi skupocenu odeću, upadljivu šminku... Kada se predala nemačkoj policiji, bila je loše obučena bez novca i s braon kosom.

Uhvaćeni u noćnom provodu Otkako su Jasmina i Darko objavili da se razvode, bivša pevačeva supruga odlučila je da novu vezu ne skriva od javnosti. Kako je Alo! ekskluzivno objavio, novopečeni par uslikan je nedavno u noćnom provodu na nastupu Emine Jahović u jednom ekskluzivnom beogradskom klubu.

Autor: Pink.rs