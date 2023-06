'POTRAŽIO JE LJUBAV NA DRUGOM MESTU' Snežana Dakić progovorila o razvodu koji je usledio nakon što je imala šlog! Prošla GOLGOTU!

Snežana Dakić u iskrenoj ispovesti otkriva detalje svog detinjstva, nedostatku očinske figure što se kasnije odrazilo na izbor partnera, priča otvoreno i o svojim ljubavima, braku, njegovom krahu, zdravstvenom problemu, ćerki Lauri, ali i o tome da je tek sada spremna za pravi partnerski odnos.

Voditeljka Snežana Dakić otvoreno govori o tome da je bila prvo dete u porodici koje su roditelji dobili posle devet godina.

- Posle devet godina sam ja došla na svet, tako što me je Bog već tada pogledao jer mi je pupčana vrpca bila dva puta obmotana, reanimirali su me, ali eto ostala sam živa, hvala Bogu, i to nije jedina prilika kada sam ja zahvalna što sam ostala živa bile su neke, da kažem tako, životne opasnosti i što sam u stvari pobedila i neke druge prepreke u životu, što zdravstvene, što emotivne, što poslovne - kaže Snežana Dakić na početku.

Kada su u pitanju Snežanini roditelji o njima se malo zna, a voditeljka je ovom prilikom otkrila da je "mama pobegla za tatu i oni se uopšte nisu dobro poznavali kada su se uzeli".

- Imali su jedan zaista težak put, što bi rekli oni, podigli su kredit da kupe odela da se obukuk, to je tada bilo takvo vreme. Počeli su praktično ni od čega pa su polako sticali - kaže Snežana koja se slaže sa konstatacijom profesorke Slavice da je ona baš kao i njen brat dete ljubavi.

Detinjstvo i nedostatak očinske figure

Snežana je od detinjstva bila jako vezana za mamu jer je "otac često putovao u inostranstvo zbog posla i tamo ostajao i po pola godine bez pauze".

- Takva je bila priroda posla u građevinskoj kompaniji. Zapravo, moj glavni onako životno psihološki problem je upravo ta slaba povezanost sa ocem, odnosno sa muškim figurama. On se žrtvovao da bi nama bilo dobro i mnogi ljudi to rade, razdvajaju se porodice, kada su deca mala ljudi se mnogo posvećuju egzistenciji a u stvari propuste one razvojne faze dece koje su posle nenadoknadive - kaže Snežana Dakić.

Snežanina mama je bila ta koja je provodila vreme sa njima i bila veoma brižna.

- Ja bih rekla da me je ta preterana kontrola jako opterećivala kasnije, da nikako nisam mogla toga da se oslobodim i da je to u meni napravilo preteranu odgovornost i da je tog unutrašnjeg roditelja, strogog unutrašnjeg kritičara izuzetno mnogo izbrusilo u meni, tako da sam ja celog života jako stroga prema sebi i preterano sam odgovorna, kažem preterano zato što je lepo biti odgovaran, ali život nije tako težak i opasan. I kao mlađa žena bila sam preopterećena tom savesnošću, odgovornošću - kaže Snežana.

Mama je bila jako posvećena žena koja bi sve dala za Snežanu i brata, ali voditeljka kaže da je ipak bila "uskraćena za taj osećaj ljubavi".

- Ona nije tip koji iskazuje ljubav tako što decu mazi, grli ili hvali, a i mnogi roditelji ljudi koji su moje generacije jednostavno nisu, takvo je bilo vreme. Oni su došli uglavnom iz nekog surovog vaspitanja i ja sam izašla u životu iz tog nekog utiska da nisam dovoljno voljena iako je to potpuno iluzija. Nema sumnje da ja jesam voljena i da sam čekana devet godina i da mi se, što bi se reklo, od ptice mleko obezbedilo, ali to su tako neke naše varke našeg uma i naših emocija koje mi tek kasnije sa našim sazrevanjem uspevamo da razrešimo sa samim sobom, a pre svega kroz partnerske odnose gde mi od njih tražimo da dobijemo nešto čega smo ostali uskraćeni.

Ćerka Laura

Snežana je kaže drugačija kao majka, ona "ljubi, grli, mazi", to je njen jezik ljubavi.

- Ja gnjavim svoje dete, ona je sada tinejdžerka koja beži od mene kada ja hoću da je grlim i ljubim i onda sam joj rekla: "Laura, meni trebaju ti zagrljaji, treba nekih, ne znam, 17 godina zagrljaja da bi čovek bio zdrav", a onda je još i manja bila, možda je imala 13 godina i kaže: "Koji ti je sad to stručnjak rekao da mi to kažeš?" - kaže Snežana.

Ljubavne veze i brak

Voditeljka Snežana Dakić kaže da je "uvek imala duge veze pre nego što se udala".

- Kada kažem duge to znači dve, četiri godine, pa opet četiri godine, sve tako nešto. U ono vreme je bilo normalno da imaš vezu. Ljudi su bili skloni da žive u vezi u partnerskom odnosu, danas, ja barem u mom iskustvu nemam takav utisak i mnoge mlade žene se isto tako žale da nisu u mogućnosti da ostvare vezu i ozbiljniji partnerski odnos. To moje vezivanje za muškarca je bilo ta neka da kažem posledica mog odnosa sa roditeljima koji nije patološki, nego svaki čovek iman posebne odnose i realne odnose - kaže Snežana i nastavlja:

- Meni je u životu bila najvažnija sigurnost.

Snežana se zaljubila u oca njene ćerke, a posle toga je doživela veliku bol.

- Obično se ljudi foliraju kada im se nešto dešava, prave se da im je super, "ma meni, ma ja to, ma kakvi", to je bezveze, to je fejk, jer nije tako, naprosto ne može biti lako jer nije lako, ne može brzo da bude lako. Ja nisam krila kada sam patila, zašto bih krila. A, prvo sam volela - kaže Snežana.

Snežana je svog, sada već bivšeg supruga, smatrala za "kompatibilnog partnera u svakom smislu, gde je jaka ljubav, gde imate slične stavove, dopadanje, fizičko dopadanje izuzetno jako, velika zaljubljenost, mi smo bili baš onako dobar spoj u svakom smislu, društveno gledano, oboje smo imali kompatibilna zanimanja, nekako smo bili dinamični, slične stvari su nam se sviđale, ali moram da kažem u nekoj fazi života vi se slažete i preklapate, a onda se ljudi menjaju, tako da nije čudno da se raziđu prosto pravci u kojima se kreću ili to kako neko sebe vidi u životu i ljubavi".

Krah braka

U jednom trenutku oboje su se promenili, rodila se i ćerka i sve je postalo drugačije u njihovom odnosu.

- I on se promenio i ja sam se promenila i okolnosti su se promenile. Ovo govorim zbog drugih ljudi koji romatizuju "ljubav za ceo život", pa "jao pa jedan čovek, ja sam se razočarala", nema tu šta ili ono pitanje "pa kako nisi odmah primetila", ljudi, ljudi se menjaju. Naročito se promenite kada dođe dete, žena se najviše promeni kada postane majka, to je sasvim prirodno i normalno, promene vam se prioriteti i onda šta ti imaš da primetiš kada si bio srećno zaljubljen i kada je neko bio tačno takav kakav je tada tebi trebao, ali tebi možda kasnije treba neko drugačiji, ko te više razume, ko je empatičniji ko je više kod kuće jer ti nećeš, ne putuje ti se toliko, ne sedi ti se u kafani, ne voliš uveče da piješ, voliš ranije da legneš i onda prosto jedan hoće ovo drugi hoće ono. Tu je i uspeh, novac, prestiž, to isto hoće da ponese, uticaj, moć, i moć ponese ljude... - kaže Snežana.

Ipak, voditeljka se osvrnula i na to gde je možda ona pogreišla.

- Ja samo mogu da kažem da ni on ni ja nismo umeli bolje to je onako nešto što su me psihoterapeuti naučili što me sva ta psihološka literatura naučila i sve moje lične edukacije, mi nismo umeli bolje u tom momentu na nivou onoga što sam ja znala o svojim emocijama, o sebi, o svojim željama, o muškarcima, o njemu, o životu. Ja nisam umela bolje da se postavim i mislim da i on misli da je učinio. Zapravo, mi smo učinili koliko smo mogli da se ta ljubav očuva, ona više nije postojala zato što jednostavno mi se više nismo razumeli - kaže voditeljka, a na pitanje profesorke Slavice da li je oprostila sebi i njemu to što se nisu razumeli Snežana kaže:

- Da, jeste, naravno da smo oprostili. Ja nijednog momenta nisam želela da se mi mirimo jer je taj naš odnos jednostvano izgubio smisao, taj partnerski odnos takav kakav je bio. Nije da se mi nismo više voleli, bliski ste sa nekim, mi smo devet godina bili zajedno, ali za tih devet godina vi imate uspone i padove, niko ne raskine odmah, uvek postoji period u kom nešto ne funkcioniše pa se oporavi pa ponovo ide gore, pa ide dole, ali šta sam ja eto zaključila o sebi, to je sve bilo jako kompleksno. Prvo, on je u tom trenutku imao dvoje dece, bliznakinje iz prvog braka, znači imali smo neše malo dete, imali smo jedan jako visoko eksponiran život u javnosti ja sam isto tako bila jako popularna i prepoznata, ja sam jako dobro zarađivala, on je dobro zarađivao, imali smo jedna visok stil života, puno putovanja i još puno drugih ljudi koji su činili naš život. I, pre svega moja nemoć da se nosim, jer drugo je to kada je meni sada ćerka velika, to je nebo i zemlja, meni je sada pesma život, ja ponovo imam sebe, sto posto vremena, mogu da preispitam, vi u to vreme, vi nemate kad od svega, od života, od male dece, od odgovornog posla, od javnosti, od nespavanja, vi nemate kada toliko da analizirate šta i kako niti da ukapirate neke stvari čak i kada se obrasci ponavljaju vi ne možete da ih uvidite.

Na pitanje da li je tata imao odgovornost oko malog deteta Snežana odgovara:

- Mislim da je on kao i najveći broj naših muškaraca smatrao da je uloga oca da on dobro zarađuje i onda je on zapravo imao fokus na svom poslu. Ne mogu da kažem, imala sam ja i bebisiterku, imala sam ja i pomoć, ali bez obzira kada imate troje male dece na nekom putovanju vi morate uporedo sa bebisiterkom da vodite računa o njima kao i sa svojim detetom. Ja sam najviše volela da ja sa njom provodim vreme kada sam kod kuće i kad god mogu da budem kod kuće i to kada je dete malo vi imate veliku odgovornost, ja sam barem imala osećaj krivice, griže savesti kada nisam sa njom i to vam sve komplikuje partnerski odnos. Mnogi muškarci, ja sam to tek shvatila par godina posle razvoda, oni vide, mušakrac i žena to je to, a kao deca to je nešto tu usput. Međutim ne, meni je dete bilo glavno što ne znači da sam ja zanemarila muža i partnera, naprotiv upravo uz pomoć u kući, kroz delegiranje obaveza, uz sve što ne moram ja da radim, ali bez obzira meni je nekako uvek bilo glavno dete, naravno i muž. Stvar je u tome što je to bio jedini model za koji sam znala to je ono neuro lingvističko programiranje, ja uopšte nisam ni znala da postoji druga mogućnost, a mušakarac hoće da izabere ženu i da on tu ženu ima za sebe i okej dođe i dete i sve ali "pusti dete da ga okupa dadilja šta ima veze, ajde da gledamo film", ne misleći ništa loše pritom, "pusti da ga ona uspava", a ja hoću da ga uspavam, hoću da ona spava tu na meni - kaže Snežana.

Zdravstveni problem - dijagnoza šlog

Profesorka Slavica Đukić Dejanović je zatim upitala Snežanu: "Da li ste vi doprineli da vaš suprug usmeri svoju emotivnu pažnju ka drugoj ženi time što ste želeli prosto da sve bude kao što je bilo i da dete bude u centru pažnje, da li ste ga malo osujetili kao mušakrca"?

- Ne mislim da sam ga osujetila kao muškarca svojim posvećivanjem detetu, ali da je njemu očigledno falilo više pažnje, jeste, zato što je prosto potražio ljubav na drugom mestu. I, meni je to potpuno legitimno, to je u redu ali da ja jesam doprinela sigurno da jesam, ali je pitanje da li vi dalje želite, pitanje je, ja naprosto nisam više ni želela da, nisam imala više taj osećaj da treba da budemo dalje partneri na taj način, a vi kada vidite to vi se i ne trudite, kada vidite da je nečemu došao kraj... a to je koincidiralo sa mojom životnom opašnošću. Možda bi sve ispalo drugačije da ja nisam dobila zapušenje krvnog suda 100 posto-dijagnoza šlog, dijagnoza tranzitorni ishemijski atak, samo što sam ja imala sreće jer se nisam paralizovala, jer drugi ljudi kada im je tako nula protok krvi u vratu-paraliza, onda ih godinu i po dana guraju u kolicima, Bogu hvala ja sam na nogama. To se rekanarisalo, prva tri meseca nije ništa moglo da se radi, rekli su: "Živite normalno", a šta znači živite normalno kada znaš da imaš tromb u vratu, ali okej, živela sam normalno i posle tri meseca se rešilo. Međutim, kako da vam kažem, vi kada doživite jednu takvu opasnost za sopstveni život, strah od slabosti od nemoći to nije ni strah od smrti to je strah od nemoći, to je jedan velika tuga, ja sam bila jako tužna, ja sam bila uplašena - kaže Snežana.

U tim trenucima kaže da joj nije bilo vreme za takvu vrstu komplikacije jer je imala 45 godina i živela život po svim pravilima. Suprug tada po svemu sudeći nije bio uz Snežanu jer na pitanje da li je suprug bio taj koji je imao razumevanje u smislu tu sam za sve što treba, oko deteta, da li je bio više posvećen, odgovorila je:

- Ja bih izbegla odgovor na ovo pitanje. Verovatno da je bilo drugačije da se mi ne bi rastali na takav način i da to u medijima ne bi bilo sve tako neprijatno po mene i po njega na kraju krajeva ali dobar broj muškaraca ne podnosi slabost i pošto poto poriče slabost, ja sam tada bila baš najslabija u životu i za jednog neempatičnog alfa mužijaka to je bilo jedno neprihvatljivo osećanje.

Snežana kaže da je "sve ispalo super ali da je bila baš onako psiho emocionalno jako nisko".

- Puno vremena mi je trebalo da se povratim zato što sam istovremeno imala i jednu veliku profesionalnu neizvesnost. Posvetila sam se jednom novom projektu ali taj gubitak sigurnosti je bio jako izražen. Prvo gubitak jedne muške figure koji je trebalo da predstavlja sigurnost, gubitak podrške, apsoultno ono što mi je najviše nedostajalo kada je bila i ta zdravstvena situacija i posle nje, tu je bio nedostatak podrške psihološke, emocionalne, najviše su mi pomogle edukacije, ja jesam išla sa ćerkom i kod porodičnog terapeuta i više puta sam i nju vodila kod dečijeg psihologa, ali kasnije kada sam se posvetila svojim nekim edukacijama tu sam pobedila i tu sam se transformisala. Tu sam otrkila svoje sabotirajuće mehanizme i koja me uverenja sabotiraju - kaže Snežana.

Sada je vreme za zreo partnerski odnos

Snežana kaže da joj je "tek sada vreme za zreo partnerski odnos".

- Meni su se stalno ponavljali po obrascu slični tipovi muškaraca koji su me tretirali na način koji meni nije odgovarao i ja sam kao i mnoge žene donosila pogrešne zaključke kako su svi muškarci isti pa čak i kada bi se pojavio neki pitomiji primerak ja bih ponovo u njemu tražila grešku i prepoznavala bih ono što ne treba, kada ste vi fokusirani na traženje neke greške vi ćete i da je nađete - kaže voditeljka, a na pitanje da li je možda i dalje volela bivšeg supruga odgovara:

- Njega više nisam volela, ja sam potrošila svoje te ljubavne emocije još dok je bio brak u toku. Kasnije me je to sve ljudski povredilo kako se odvijalo, moglo je to sve da bude mnogo elegantnije, zaista trebalo je da bude sve to mnogo elegantnije jer vi kada se razvodite od javne ličnosti ne idete okolo da se šepurite koliko ste ponovo sećni i onda vašu javnu ličnost od koje ste se razveli razvlače godinu dana po novinama. To je meni bilo jako neprijatno.

- Svi mi imamo pomalo te idealzicaije ali ono što je suva istina je da je on bio muškarac onakav kakav je meni trebao u tom momentu života. Kada kažem trebao govorim o mojom emocionalnim, psihološkim, razvojnim, intelektualnim ciljevima, konačno sam bila naišla na jednog odvažnog muškarca jakog koji se sa lakoćom bori koji ne lamentira nad problemima nego ih rešava. Ja sam bila isto jedna hrabra, borbena, ambiciozna žena koja se jako mnogo tudila, prodorna uspešna, i ja sam tražila u toj svojoj fazi života jednog takvog muškarca i ja sam ga i našla, ali kao što sam i rekla, ljudi se menjaju, i ja sam se promenila ali ono što je problem žena kada se razvedu mi svi imamo zamišljen svoj život šta će se desiti dok ne naiđe gospodin pravi dok ne zasnujemo porodicu, dođe dete i to je to, ali niko nije isplanirao šta će biti kada ta ljubav prestane i kako će to da izgleda u praktičnom smislu, u emocionalnom smislu i onda, kada izađete iz te uloge supruge u ovom društvu to se isto pojavljuje kao problem. Ja sam hvala bogu imala puno udvarača ali razmišljala sam možda je to i loše jer dobar broj njih nije imao ni časne namere kako se to i kaže u tradicionalnom žargonu, nego je hteo brzu zabavu. za mene je čansa namera emocionalna veza, ljubav. a dobar broj muškaraca bi želeo da se zabavi, želeo bi paralelnu vezu, želeo bi neobavezan povremeni odnos i onda... Ponovni ulazak u tu arenu da ti nađeš jednog kvalitetnog muškarca za sebe koji je takođe u neko odgovarajućem životnom periodu u kom sam i ja sa malim detetom, to je bio težak izazov. Drugo, kada je dete bilo malo, dobro je da nisam imala neku obavezujuću dugu jaku vezu koja bi me odvlačila od nje jer ona je kao prvo bila jako ljubomorna jedno vreme kada sam ja njoj jednu svoju vezu predstvaila ona je bila u rivalitetu i sva sreća ta veza nije dugo ni trajala pa nisam imala ni za čime mnogo da žalim, ali vi ako želite da ispoštujete i dušu i emociju svoje dece vi onda treba malo da se odreknete sopstvenog zadovoljstva. Meni je to materinski, meni je to normalno. Muškarci,a u dobrom broju, uopšte nemaju takav stav - kaže Snežana.

Autor: M.K.