SVEKAR MARIJANE MIĆIĆ JE OVAJ POZNATI ROKER: Voditeljka se skrasila pored sina beogradskog šmekera, a evo o kome je reč! (FOTO)

Voditeljka Marijana Mićić pre godinu i po dana rodila je ćerku Anu, a u oktobru očekuje dolazak još jedne devojčice.

Sa emotivnim partnerom Milošem Marjanovićem, koji je po profesiji producent, zajedno je skoro deset godina, ali, koliko je poznato javnosti, nisu se venčali.

Par se upoznao slučajno, a lepa voditeljka prvi susret opisuje kao sudbinski. U intervjuima često ističe da je uz Miloša postala bolja u svakom pogledu.

− To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna i posesivna. On je sve to sveo na minimum – ispričala je u jednom.

Miloš je, inače, sin Srđana Marjanovića, kantautora i gitariste, predstavnika „stare garde“ jugoslovenske rok muzike. U karijeri dugoj pet decenija snimio je brojne pesme, ali je, bez sumnje, najpoznatiji po strofi: „Mi smo jednom drugom uvek govorili vi...“

Osim muzikom, bavio se i novinarstvom, budući da je diplomirao žurnalistiku, a odlično se snalazio i u privatnom biznisu. Osamdesetih godina otvorio je jedan od prvih butika u Beogradu, koji se nalazio u tada čuvenom „Gradiću Pejton“, prvom tržnom centru u Jugoslaviji. Uspešno je vodio i kafić „S klub“, u Ulici 27. marta.

− Postao sam deda jedne male Ane, Miloš i Marijana podarili su mi tu sreću. Plašim se da je držim dugo u rukama jer je sićušna. Žao mi je što ne mogu da je vodim svuda sa sobom jer je mala. Jedva čekam da poraste, da je provozam u automobilu, da je vodim u „Šumatovac“ i da svima kažem: „Da, to je moja unuka“. Drago mi je da sam dočekao tu radost, daće Bog možda dočekam još neko unuče.

