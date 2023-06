SPOJILA IH LJUBAV PREMA JEDNOM! OVO SU NAJPOZNATIJI PAROVI u svetu SPORTA! Zaljubljeni i u skladnim brakovima, a KRUNE ovih ljubavi su ONI! (FOTO)

Uspešni jer se razumeju i podržavaju!

Poznato je to da sportisti Srbije stalno nižu uspehe i našoj zemlji donose odličja sa velikih takmičenja.

Međutim, retko ko zna da je ljubav prema sportu spojila jedne od najvećih i najlepših sportista i sportistkinja. Njihove veze, brakovi važe za najstabilnije, a u nastavku teksta pročitajte ko je osvojio srce ovih mladih dama i velikih frajera iz ove branše.

Ivana Maksinmović i Danilo Anđušić

Streljačko-košarkaški par je svoju ljubav ozvaničio 2015. godine, venčali su se na grčkom ostrvu Santoriniju u krugu najuže familije i prijatelja.

Povremeni reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana ima već jedan brak iza sebe, a on se završio na poprilično loš način jer kako su mediji preneli njega je bivša supruga prevarila.

Svakako, taj period je daleko iza njega jer sa olimpijskom šampionkom ima dva sina Filipa i Uroša i svakim danom je njihova ljubav još jača što i redovno pokazuju na društvenim mrežama.

Stefana Veljković i Srećko Lisinac

Posle dvogodišnje veze sa srpskim košarkašem, Miroslavom Raduljicom, jedna od najlepših naših sportistkinja, Stefana Veljković se skrasila sa kolegom Srećkom Lisincem.

Odbojkaški par se ubzo ostvario u ulozi roditelja, a mali Luka je došao na svet u februaru 2021. godine, da bi se ponosna mama posle samo šest meseci vratila na teren.

Stefana i Srećko su vešto prikrivali ovu vezu, ali ubrzo su se prepustili i pokazali javnosti koliko se vole.

Milica Mandić i Marko Đuričić

Milica jeste daleko poznatija od svog izabranika u svetu tekvondoa, ali verovatno ona ne bi bila tako uspešna da nije bilo "sparing partnera".

Miličin, sada već muž, poznat je javnosti kao njen najveća podrška, a svi se sećaju kako joj je poleteo u zagrljaj nakon što se ove godine vratila sa Olimpiskih igara u Tokiju sa zlatnom medaljom.

Milica je jednom prilikom otkrila da je njihov prvi susret bio sudbonosan.

- Imala sam tu sreću da ga upoznam 2012. godine kad se vratio sportu. Ispunjena sam i srećna kad je on sa mnom u sali, jer je to pravi momak koji je uvek uz mene, navija svim srcem i bodri me - ispričala je Milica na gostovanju u emisiji na K1.

Posle nove zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, odlučila se i na važan korak u privatnom životu, pa su Milica i Marko rekli sudbonosno "da" u septembru prošle godine a u aprilu ove godine su dobili sina Mateju.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Jedan od najpoznatijih bračnih partnera u svetu sporta su Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger koji redovno svoju ljubav dele sa milionima pratilaca.

Bivša najbolja teniserka sveta, Ana Ivanović uspela je da "pripitomi" jednog od najboljih fudbalera svih vremena, nemačkog reprezentativca. Njih dvoje su u braku šest godina, a kao plod njihove velike ljubavi dobili su dva sina.

Dragutin i Biljana Topić

Sportski brak između legendarnog skakača u vis Dragutina Topića i troskokašice Biljane Topić je redak slučaj gde su se spojili sportisti iz iste grane sporta. Njih dvoje su dugo u braku, a dokaz njihovog uspešnog braka su dve ćerke Angelina i Sofija.

Jelena Nikolić i Petar Nenadić

Još jedna sportska veza koja je prerasla u nešto više je ljubav između bivšeg kapitena ženske odbojkaške reprezentacije Jelene Nikolić i rukometnog reprezentativca Petra Nenadića. Njih dvoje su početkom 2013. postali roditelji dobivši sina Aleksu.

Sonja Vasić i Miloš Vasić

Košarkašica Srbije Sonja Vasić i njen suprug, veslač Miloš Vasić, upoznali su se na Olimpijskim igrama u Brazilu 2016, ubrzo su se i zaljubili, pa je čitava Srbija oduševljena zbog njihove ljubavi.

Jedna od najboljih košarkašica svih vremena se oprostila od reprezentativne karijere posle Olimpijskih igara u Tokiju i rešila je da se posveti porodici.

Poznati par planira prinovu i konačno ima vremena da neguje svoju ljubav.

- Najviše me iznenadila reakcija mog muža (veslač Miloš Vasić), koji je sve ovo malo teže prihvatio nego ja, iako smo očekivano odluku donosili zajedno sa nekim planovima za porodicu u budućnosti. Moram da priznam da je imao emotivniju reakciju nego ja. Ipak sam se ja dugo vremena psihički pripremala na ovu odluku, dok su ljudi meni bliski doživeli kao da se to odjedanput preseklo.

Filip Filipović i Sanja Hanušić

Najbolji vaterpolista sveta osvojio je srce prelepe mlade odbojkašice Sanje Hanušić, sada Filipović.

Njih dvoje su u braku od 2010.godine, a Filip je u više navrata govorio kako je zahvalan svojoj supruzi na podršci koju mu je pružila od starta njihove veze, kada se povukla iz sveta odbojke. Njih dvoje imaju ćerku i sina.

Vanja Grbić i Sara Petković

Jedan od prvih sportskih brakova bio je onaj između legendarnog odbojkaša Vladimira Vanje Grbića i talentovane karatiskinje Sare Peković. Sara je bila šampionka sveta u borbama, a o Vanji se manje-više sve zna. Oni su već preko deset godina u skladnom braku i imaju troje dece.

Milena Rašić i Petar Panić

Upravo posle Evropskog prvenstva 2011 u Beogradu, Milena je odlučila da završi reprezentativnu karijeru i posveti se klupskoj odbojci, ali i privatnom životu. Nakon toga je uspešnu godinu krunisala brakom sa sedam godina mlađim rukometašem a oni su u toku ove godine postali roditelji jedne preslake devojčice.

Autor: N.B.