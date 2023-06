BIVŠA ŽENA DARKA FILIPOVIĆA UŽIVALA U KANDŽAMA KRIMINALA?! Novi detalji tresu region, pevač van sebe! (FOTO)

Darko Filipović rastao se od supruge Jasmine Filipović nakon što je saznao da ga je varala s izvesnim Robertom S, s kojim se i on družio, a kako smo saznali, ona mu je pomagala u prljavim poslovima.

Naime, iako je Jasmina doskoro bila samo posrednik u kriminalnim radnjama kojima se Robert bavi, opet je usko povezana s mutnim poslovima, što je krila i od porodice, kao i bliskih prijatelja, pa je Filipović po Beogradu trošio novac za koji ni znao odakle potiče.

- Otkako su Jasmina i Robert ušli u vezu ona je znala čime se on bavi, ali joj to očigledno nije smetalo. Kako je Robert umešan u razne vrste pranja novca, ona mu je pomagala da ga krije po Beogradu dok se malo nije slegla situacija. Darko nije imao pojma da Jasmina Robertu pomaže u krimi-radnjama, za sve je saznao tek kasnije, kad su se rastali, ali je sebi obećao da nikad neće bivšu ženu javno da opanjkava. Sigurno mu nije bilo do priče kad je saznao da ga žena vara s dečkom s kojim ju je baš on upoznao - priča nam izvor blizak pevaču i dodaje da se pevač dobro drži, najviše zbog ćerkice, koju voli najviše na svetu:

- Darko ne zna šta ga je snašlo, ali neće da pravi probleme niti da se prepucava s bivšom ni s ovim pošto želi mir zbog ćerke, koju mnogo voli. On sve radi da bi nju zaštitio i sklonio od problema koji su zaista ogromni budući da je ovaj krimos stalno s Jasminom, a Darko se plaši da dete bude s njima.

Kako mediji prenose, Robert S. takođe je po Beogradu troškario novac koji je zaradio baveći se nezakonitim poslovima.

- Robert i Jasmina su zajedno trošili novac zarađen tokom raznih krađa. Kad su s Darkom bili zajedno na letovanju u Tajlandu, on tad nije imao pojma odakle mu tolike pare. Jasmina i Robert su u dilu s ljudima koji imaju jake kontakte i veze, pa spolja izgleda kao da nemaju veze ni sa kakvim prekršajima. U celoj priči je najgore Darku, koji sad samo brine o njihovoj ćerkici. Krivo mu je zbog svega što mu je Jasmina uradila, ali sad nema nazad - priča izvor.

Autor: Pink.rs