Evo kako izgleda TRUDNA Marijana Mićić! Voditeljka čeka drugo dete: Ćerkine stvari sam dala ne sluteći da će mi opet biti potrebne!

Voditeljka "Pinkovih zvezdica", Marijana Mićić (40) prošle godine dobila je ćerku Anu, a sada je ponovo u drugom stanju, i kako se navodi, čeka još jednu devojčicu.

Ona je progovorila o garberobi za svoju naslednicu i otkrila da je sve male stvari prosledila, ne sluteći da će joj trebati za drugu ćerku.

- Nisam neka mama koja kupuje kao luda. Naravno, nekvalitetno ne kupujem. Od svojih stvari kao mala nemam ništa. Anino sam sve dala, ni ne znajući da će nam trebati opet. Ali dobićemo dosta toga, isto volim i da dam i poklonim. Pritom, nisam kupovala, neke stvari nisam stigla ni da obučem, besmisleno je trošiti novac, jer im je toliko malo potrebno - rekla je Marijana.

Poznato je da Marijana do petog meseca prve trudnoće nije želela javno da otkriva da čeka bebu, pa su za to znali samo njeni najbliži, a tokom drugog stanja ugojila se 17 kilograma.

- Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo. Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja.I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla 'Ju, što ste smršali'. Ja sam se uplašila, rekoh 'Zašto, šta mi je? - ispričala je Mićićeva,

Autor: M.K.