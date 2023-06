ZLATAN IBRAHIMOVIĆ LUMPOVAO U BEOGRADU! Ova mlada pevačica mu je sinoć pevala, a evo koje pesme je naručio!

Zlatan Ibrahimović trenutno se nalazi u Beogradu, a sinoć je iskoristio slobodno vreme da izađe u provod.

Svetska zvezda, fudbaler Zlatan Ibrahimović je sinoć prisustvovao proslavi gde su goste zabavljali pevači Iva Bojanović i Aleksandar Acko Petrović.

Fudbaler je došao sa prijateljem i odmah naručivao pesme sa svoje plej liste koju čuva u telefonu.

- Oduševio me je zaista. On je pravi gospodin. Ako za nekog mogu da kažem da je zvezda, onda je to definitivno Zlatan Ibrahimović. Pričali smo sve vreme na srpskom i pevala sam mu, naravno, pesmu "Jutro je" uz nju se baš vesilo, a onda je tražio od Cece Ražnatović "Sviće dan", Elme Sinanović "Korak do dna"... Ima svoju plej listu u mobilnom telefonu. Od muških pevača voli pesme Šabana Šaulića, Miroslava Ilića, Šaka Polumente - kaže Iva Bojanović koja je te noći zabavljala goste sa Ackom Petrovićem.

Naša sagovornica nam je priznala i da je imala veliku želju da peva Zlatanu Ibrahimoviću, a to joj se i ostvarilo.

- Sa drugaricama sam na kafi komentarisala kako sam pevala mnogim fudbalerima, ali ne i Zlatanu. Rekla sam im kako bih volela da ga upoznam jer je stvarno velika zvezda i eto, sinoć sam nastupala na žurki gde je on bio gost.

Sa Zlatanom je takođe poziraa i bivša žena od Matije Kežmana, Marija Petković

Autor: A. N.