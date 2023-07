PROVOKACIJE NE PRESTAJU! Vojaž se obratio Breskvici?! Stihovi imaju jako značenje, posle ovoga nastaće HAOS! (FOTO)

Njoj uputio reči pesme?

Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž bio je u dugoj ljubavnoj vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, a njihovi brojni fanovi i dan danas nisu preboleli taj raskid.

U poslednje vreme mnoge se priča i piše o njihovom odnosu, kao i da jedno drugom upućuju provokacije putem objava na društvenoj mreži Instagram, a sad je jedan njegov potez ponovo podigao prašinu.

Naime, Vojaž je podelio sliku sa svog nastupa, uz koju je dodao pesmu stranog izvođanja The Weeknd "Call Out My Name".

Samo si traćila moje vreme, bila si na vrhu, ja sam te stavio na vrh, isticao sam te tako ponosno i otvoreno - glasio je deo pesme koji je on stavio.

Inače, na društvenim mrežama se već jako dugo polemiše da je ove stihove upravo The Weeknd posvetio pevačici Seleni Gomez, kad ga je ostavila i vratila se u ljubavni odnos sa Džastinom Bieberom. Da li je se Vojaž u tome pronašao jer je Breskivca iz njihove ljubavi uplovila u novu, u kojoj i dan danas uživa i ponosno ističe koliko je srećna, ostaje da saznamo.

Autor: A. N.