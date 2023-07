'JA SAM STROŽIJI RODITELJ, ON IMA STRAH DA VIKNE' Mia Borisavljević otvorila dušu o braku sa Bojanom, pa priznala sve o svojoj LJUBOMORI!

Iskrena!

Popularana pop-folk pevačica Mia Borisavljević i njen suprug pevač Bojan Grujić važe za jedan od skaldnijih parova na estradnoj sceni, a ona je govorila za domaći medij o sveme što jedan brak nosi:

Dotakla se i ljubomore koja sve više narušava bračne odnose:

- Ja ne volim da živim u negativnoj energiji i ne bih volela da me ništa koči ili bilo kakav nezdrav odnos da me sputava ka životnim ciljevima. Ljubomora je jedan rušilačka enrgija koja nije nikom ništa dobro donela.

Otkrila je kako provodi svoje slobodno vreme sa emotivnim partnerom:

- Ja se uvek trudim da nas dvoje što više vremena provodimo zajedno. Da otputujemo van Beograda na neko lepše mesto. Bojan je više tip koji voli uvek da me pita i konsultuje se, dok ja više na svoje ruku volim da iznenadim.

Neizbežno pitanje za svaku majku je i čin roditeljstva koji za pevačicu ima posebnu težinu:

- Ja sam strožiji roditelj jer je on ipak muškarac i ima strah da vikne, ipak je majka, majka i to ne može da se poredi. Koliko god da je žena nervozna i kada podvikne to je blaže nego kada to uradi muškarac.

