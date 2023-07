JOKIĆ LUMPOVAO U KAFANI! Na stolici se veselio uz Acu Pejovića, a ova pesma pogodila ga je pravo u DUŠU! (VIDEO)

Veseljak!

Pošto je dva puta uzastupno proglašen za najkorisnijeg igrača u NBA ligi, Nikola Jokić je postao najplaćeniji igrač u istoriji košarke potpisavši petogodišnji ugovor vredan 264 miliona dolara.

Nikola je sada uhvaćen u provodu, tačnije na koncertu Ace Pejovića, gde se veselio uz pesmu Miroslava Ilića "Pozdravi je, pozdravi".

Slavni košarkaš nije skidao osmeh sa lica, a u jednom trenutku se popeo na stolicu kada ga je ponela atmosfera.

Podsetimo, naš poznati košarkaš Nikola Jokić izgradio je košarkašku karijeru vrednu divljenja. Ipak, mnogi se pitaju da li bi on zaista danas bio ono što jeste da pored sebe nije imao ženu koja ga je bezgranično volela i podržavala u svemu.

Taj njegov veseli duh i smisao za humor, ali i šarm bili su ključni da pre više od deset godina kada je upoznao svoju sadašnju suprugu, lepu Nataliju Jokić, ranije Maćešić. Njih dvoje su se upoznali još tokom srednje škole, a on je jednom prilikom objasnio i kako se to dogodilo.

- Upoznali smo se 2013. preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - setio se on.

U periodu kada su započeli vezu, Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

Autor: A. N.