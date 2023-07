'NE POSTOJIŠ, ŠEĆERU!' Oglasila se Milica Pavlović, uputila brutalnu poruku Albinu! (VIDEO)

Pevačica nije ostala imuna na prozivke mladog muzičara!

Popularna pevačica Milica Pavlović i mladi muzičar i producent Albino sarađivali su na njenom prošlom albumu, a njihov duet "Šećeru" postao je veliki hit. Nakon toga je došlo do prekida saradnje i nastao je pravi rat na estradi, u koji su se uključile i druge javne ličnosti.

- Jesi li odbio neku saradnju? - upitala ga je voditeljka.

- Jesam. Odbio sam Milici Pavlović novi album. Mislim, nisam odbio, nismo se dogovorili. Ona misli da nije O.K. to što sam ja rekao da je O.K, i što dosta drugih kolega i ljudi sa scene su mi rekli i više od toga nešto ja mislim da je O.K, da je trebalo da se ispoštuje. Ali dobro, ona je pre svega dobar čovek - rekao je Albino gostujući na "WTF" radiju i iskarikirao poslednje dve reči.

Milica se nije oglašavala povodom njegove izjave, ali je poslala jasnu poruku na svom TikTok nalogu. Naime, ona se usnimila dok je u pozadini išla njena stara izjava o tome kako za nju više ne postoje ljudi koje je precrtala, a ono što je ljude navelo da pomisle da se obratila upravo Albinu je opis ovog snimka.

- Ja kad te precrtam, NE POSTOJIŠ, šećeru - stoji u opisu njene objave, koju možete videti u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.