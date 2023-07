Svi detalji!

Mnogi se pitaju šta se krije iza uništenog pevačicinog lica, a podsećanja radi Ana Nikolić je primljena nedavno hitno u bolnicu, na kožnu kliniku jer joj je lice u kritičnom stanju. Naime, njoj je lice navodno u rupama, ožiljcima i kraterima koje ona uporno pokušava da sakrije, a kako ima sve veće probleme morala je da se obrati lekarima za pomoć. Zbog kritičnog stanja, Nikolićeva je hitno primljena na kliniku, a zahtevala je i da sve bude u strogoj tajnosti.

- Ana je tada bila uznemirena, te je uporno dozivala doktora, a od nas je pokušavala da sakrije lice sa kojim ima problem. Pokušala je da se zamaskira i sakrije od pogleda javnosti, te je stavila veliki šešir, kao i naočare koje joj prekrivaju pola lica, preneli su tada mediji.

Ana je inače privukla veliku pažnju javnosti tokom gostovanja u emisiji ''Amidži šou'' gde su mnogi komentarisali da joj je lice u ožiljcima, kao i da nema zub, zbog čega su je prozivali po društvenim mrežama. Takođe, osim u emisijama, Ana i na nastupima pokušava da prekrije lice lepljivim cirkonima.

Podsetimo, Ana je nedavno priznala da planira da ide na kliniku u Austriji gde će imati potpunu detoksikaciju organizma.

- Da, hoću da odem, ali sad nemam kad, kad završim koncert. To je klinika, preskupa, dve nedelje, ne jedeš ništa, određuju ti neke salatice, vodice... Tamo idu samo bogati. To što povezuju sa alkoholom, to je detoks. Smatrala sam da je dobro da se organizam očisti, pankreas, jetru, tu se nalazi imuni sistem. Nije prijatna procedura, to ljudi misle, kao banja, kupaš se. Neke travke stavljaju, neki kaktus, pisala sam testament prvu noć kad su mi stavili, pre iks godina, ovde u Beogradu - ispričala je ona u jednoj emisiji.

Podsetimo, sada je u javnosti isplivao snimak na kom se Ana žali da ima kratere po licu.

- Je l' ti vidiš da ja imam kratere na licu? Ovo počinje da bude noćna mora. Ovo sama da prekrijem ne mogu mam 100 dinara na računu, ja te molim da učiniš nešto za moju mladost. Ja sa ovim da nešto snimam ne mogu. Niti mogu ovo da prekrijem. Ne postoji šansa da se ovo sredi. A od svih besova i nervoze, pogledaj na čega ličim. Ovo nije bilo ovako. Ovo je sada pakleno - zaključila je pevačica u videu koji se pojavio na Instagramu.

