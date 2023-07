EVO KAKO SE SLAVICA ĆUKTERAŠ PONAŠA VAN OČIJU JAVNOSTI! Komšije razvezale jezike: Pevačica krila probleme, a evo da li je Avramov dolazio!

Sve je držala u sebi!

Javnost je uzburkala vest o Slavici Ćukteraš i njenom bivšem suprugu Vladi Avramovu, koji su dobili zabranu prilaska i konunikacije od suda, a njene komšije ispričale su kako se slažu s njom i da li ju je fudbaler posećivao.

- Nismo znali da ima probleme. Slavica je jako kulturna žena i posvećena majka. Naravno da se svakome javlja, ali ti razgovori s njom su uvek prolazni, nije se poveravala tek tako bilo kome. Nije izgledalo kao da se bilo šta dešava, ona je jaka žena, verujemo da je sve držala u sebi. Prilično je zatvorena, kada je njena privatnost u pitanju - istakla je jedna komšinica.

- Verujte mi da ovde nema ko da kaže ružnu reč o njoj. Oduvek je bila jako voljena, ma još od takmičenja u "Zvezdama Granda" je ostavila pozitivan utisak na ceo naš narod. Nismo ga viđali često, samo mi je oduvek delovalo kao da ne ide uz nju, to je sve. Žao nam je što prolazi kroz ovaj težak period i dobro je da se obratila organima reda.

Starija gospođa je žurila, ali je u prolazu stigla ukratko rekla viđenje situacije.

- Čitali smo ranije da joj je branio da peva, ne znamo da li je to istina, all sve ovo govori da jeste. Nadam se da će pronaći svoj zaslužení mir, naročito zbog ćerke. Nije mi delovalo da je nešto mučí jer je uvek nasmejana. Imala je, to znam, zdravstsvenih problema. Što zbog glasnih žica, što zbog oka - navela je gospoda.

Autor: M.K.